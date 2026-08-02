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「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬

社會
更新時間：10:23 2026-08-02 HKT
發佈時間：10:23 2026-08-02 HKT

在西北太平洋的熱帶氣旋「白海豚」，目前正維持超強颱風強度，在沖繩以東約二千多公里，並穩定向西北偏西移動。

「白海豚」本周後期靠近東海一帶

綜合內媒報道及中央氣象台資訊，「白海豚」至今已完成三次眼壁置換，重整過後會迎來新的強度巔峰，隨後受大氣環境影響，強度略有減低，但會至少維持強颱風級別，以偏西路徑直撲日本南部海域，隨後於本周後期靠近東海一帶，對華東一帶造成顯著影響。

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根據天文台九天天氣預報，「白海豚」隨後的路徑存在變數，目前而言有較大機會於本周後期靠近東海一帶。但天文台亦提醒，「白海豚」外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨。換言之，縱使與華南沿岸及香港距離較遠，其仍然可能帶來間接的影響。

另一邊廂，天文台表示位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。根據熱帶氣旋命名表，該潛在風暴若增強為熱帶風暴，將命名為「鯨魚」。

然而由於「白海豚」未來數日將靠近日本以南海域，在「藤原效應」下，「鯨魚」極大機會受到「白海豚」的影響，由於後者強度遠比前者強，因此「鯨魚」發展空間有限，可能會被「白海豚」吸收。

根據天文台「地球天氣」頁面，多個AI模式均預計「鯨魚」發展到一定地步，會先在菲律賓登陸，隨後受到「白海豚」牽引轉向東北方向移動，並被吸收，情況如同被「拖出海暴力吞噬」。

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