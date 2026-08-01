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 河套香港園區首階段招標熱烈 蔡傑銘：園區擁獨特跨境物流優勢

社會
更新時間：13:07 2026-08-01 HKT
發佈時間：13:07 2026-08-01 HKT

河套深港創科園香港園區啟用逾半年，創新科技及工業局常任秘書長、港深創新及科技園主席蔡傑銘今日(1日)在電視節目透露，園區首批4幅土地招標反應熱烈，促使當局提速發展，在上周五（24日）再加推第二批4幅地招標。他強調，招標模式以引入高質量科企為核心，目標是建立完備的創科生態圈。

引入市場力量 雙封制吸引高質科企

蔡傑銘表示，河套香港園區分階段發展，首階段由政府全資興建的8幢樓宇中，2幢濕實驗室大樓已全數租出並投入運作，配套的人才公寓亦已啟用。為加快建設並善用市場活力，當局在第二、第三批次土地改以批地形式引入私人企業資金。他解釋，若全由政府出資興建，速度不夠快，並且私人企業能帶來更多的創科技術。為此，園區採用「雙信封制」招標，70%佔比考慮企業從事的科技領域、帶來的經濟效益及對創科生態圈的貢獻，30%評審地租價格，確保能夠吸引真正有能力的科企落戶。

首批招標的市場反應印證了企業對香港創科的信心。蔡傑銘指出，僅兩個組合包裝就收到數十份回饋意見，因而決定提速。目前8幅土地共包含5幅實驗室或商用地，以及3幅作為配套的人才公寓用地，將分別於8月底及10月中下旬截標。

跨境數據流通優勢成招商關鍵

蔡傑銘指區內能夠實現內地與國際數據的交流互通，對於人工智能、生命健康科技及尖端晶片、量子科技等前沿領域的科研工作具莫大好處，此便利條件在世界其他園區難以複製。現時已進駐首批政府樓宇的企業，約一半來自內地、三分一為本地公司、15%來自歐美及亞洲等地，行業分佈以人工智能及生命健康科技為主力。

他又透露，未來新皇崗口岸投入運作後，將為河套發展帶來新機遇。深圳園區屆時會有部分皇崗用地騰出作進一步發展，而香港的舊皇崗亦會釋放土地予新田科技城，作為河套的天然延伸，承擔更多中游科研工作。當局會因應河套與新田的整體聯動，以及科企的實際需求，靈活調節未來的推地速度。

展望未來，園區將預留部分土地研究以公私營合作模式，引進具標誌性的龍頭科企。同時，當局會視乎園區成熟度，不排除引入商業地元素、酒店式項目、支援科技展銷等，務求構建一個自給自足的完善創科社群，並確保第一期發展能在2030年有序落成。

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