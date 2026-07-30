新皇崗口岸｜ 港深簽署「一地兩檢」合作安排 港方口岸區7.31起啟用

香港政府與深圳市政府於7月30日正式簽署合作安排，落實重建後皇崗口岸實施「一地兩檢」的合作框架。港方口岸區將於7月31日零時起啟用，並由特區政府按香港法律實施管轄。新口岸將採用「合作查驗、一次放行」模式，通關時間將大幅縮減至約5分鐘，每日設計通關流量最高可達30萬人次。

簽署合作安排與場地使用協議

特區政府於2026年7月30日在政府總部，與深圳市人民政府簽署《深圳市人民政府與香港特別行政區政府關於在皇崗口岸實施“一地兩檢”的合作安排》（下稱《合作安排》），落實港深雙方在重建後皇崗口岸實施「一地兩檢」的合作框架。

簽署儀式今日於政府總部舉行。《合作安排》由保安局局長鄧炳強及深圳市人民政府副市長羅晃浩代表簽署。保安局與深圳市人民政府口岸辦公室亦於同日簽署《關於皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區場地使用權協議（《場地使用權協議》），由保安局副秘書長徐詩妍及深圳市人民政府口岸辦公室主任劉衛翔代表簽署。

全國人大授權及每年象徵式租金

第十四屆全國人民代表大會常務委員會（全國人大常委會）第二十三次會議於6月26日表決通過《授權決定》，授權香港特區對港方口岸區實施管轄。隨後，國務院於7月8日就啟用港方口岸區及相關延伸區（統稱「港方口岸區」）有關事項作出批覆，確定港方口岸區的具體坐標和面積，並同意港方口岸區由2026年7月31日零時起啟用，依照香港特區法律實施管轄。本地立法方面，《皇崗口岸港方口岸區條例》（第659章）獲立法會通過後已於7月20日刊憲，並將於7月31日生效。

根據《場地使用權協議》及雙方共識，相關租賃與建設安排如下：

租賃期限 ：特區政府以租賃方式取得港方口岸區的使用權，自啟用日起至2047年6月30日止，屆滿後經全國人大常委會決定可以續期。

建造費用 ：深圳市人民政府承擔整個皇崗口岸重建項目（包括港方口岸區）的設計及建造費用。

象徵式租金：特區政府每年向深圳市人民政府支付1,000元人民幣。

鄧炳強衷心感謝中央對在皇崗口岸實施「一地兩檢」和成立港方口岸區的大力支持。他表示，港方口岸區於7月31日零時成立，是口岸開通籌備工作的重要里程碑。特區政府會繼續與深方緊密合作，有序推進系統測試、運作及應急演練等各項準備工作，確保口岸各項設施及運作安排穩妥周全。

24小時通關時間大幅縮減至5分鐘

重建後的皇崗口岸定位為港深之間最重要的24小時客運陸路口岸，並實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式。日後使用該口岸的整體通關時間，將由原來落馬洲／皇崗口岸的約30分鐘大幅縮減至約5分鐘；口岸的設計通關流量將提升至每日20萬人次，待港鐵北環線支線開通後，更可進一步增至每日30萬人次。

特區政府會繼續與廣東省及深圳市人民政府緊密合作，全速推進口岸向公眾開通前的各項籌備工作。待雙方確認口岸具備安全、暢順運作的條件後，粵港兩地政府會敲定正式開通日期並適時向公眾公布。