七月至今雨量已超全月平均值 梁榮武拆解與氣候變化關係 料周末熱帶氣旋逼近再有大量降雨

本港近日天氣持續不穩，頻頻出現狂風雷暴及大雨。香港氣象學會發言人梁榮武解釋，連日大雨主要受一道廣闊低壓槽影響，導致7月至今，整體降雨量已經超越了正常的七月份全月平均雨量。同時受氣候變化影響，天氣系統移動有變慢的趨勢，導致該低壓槽在華南地區徘徊不散；天文台預料周末或將有熱帶氣旋逼近本港，屆時會再次帶來大量雨水。

打風？潛在熱帶氣旋料為本港帶來大量雨水

梁榮武今早（21日）在電台節目上總結7個月的天氣狀況，指6、7月情況有些少異常。傳統上7月上旬多數天氣晴朗，但今年受早前在南中國海形成、隨後在廣西登陸的熱帶氣旋「美沙克」間接影響，加上近期的廣闊低壓槽，導致7月截至今日，三分二日子的整體降雨量，已經超越了正常的7月份全月平均雨量。未來的雨量會否減少，很視乎低壓槽會否減弱。

低壓槽籠罩全國帶來廣泛降雨

梁榮武解釋，近日大雨頻生因該道廣闊低壓槽是一個相當持久的天氣系統，其形成可追溯至早前吹襲中國福建及浙江一帶的強颱風「巴威」。颱風登陸減弱後，在內地形成了一道低壓槽並延續至今，徘徊了約8至10日。他形容該低壓槽範圍極為廣闊，幾乎籠罩整個中國，雲雨帶由廣西一路伸延至上海甚至華北地區，為全國多處帶來下雨甚至暴雨天氣。

雖然低壓槽覆蓋範圍廣泛，但梁榮武強調，低壓槽只是提供降雨的基本條件，雨勢大小及降雨地點充滿隨機性。他解釋，大氣層在降下大雨後「需要透氣，回吓氣」，因此會出現短暫陽光；而降雨亦有集中水氣的特性，當某地區出現大雨時，因水氣被集中，鄰近地區下雨的機會反而會減低。除了近山地區較易有雨外，個別降雨情況難以有絕對準則，例如6月18日一日內就兩度發出黑色暴雨警告，而當中較多雨量集中在新界。

梁榮武特別提到，這道廣闊低壓槽在華南及南中國海一帶已徘徊多日，科學界發現這與氣候變化有一定關係。在氣候變化下，天氣系統的移動速度變得較為緩慢，導致極端天氣的出現，且持續時間更長：下雨的地區會經歷長時間降雨並引發水浸，如內地部分地區出現暴雨；而不下雨的地區，如歐洲、美國加州及加拿大則出現持續乾旱及山火。

展望未來天氣，梁榮武引述天文台預測指，該廣闊低壓槽將會逐漸減弱，未來幾日本港雨勢會有所減少，主要以幾陣驟雨為主。不過，周末期間將有另一個天氣系統、即一個熱帶氣旋逼近本港。綜合目前多個電腦模式預測，該熱帶氣旋強度雖然不高，破壞力未必太大，但預計會相當接近香港，並必定會為本港帶來大量雨水，預料周末又將迎來另一段較長時間的雨天。不過他補充，該熱帶氣旋目前尚未完全形成，情況仍存在變數。

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