宏福苑聽證會︱黃碧嬌角色集中工程前期 居民代表：收集授權票、法團爭議中「站邊」 做法值得商榷

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（7月16日）舉行第六輪聽證會，由政府代表、居民代表總結陳詞。其中代表9名宏福苑居民的大律師譚俊傑，於書面陳詞中，談及在火災中陷入輿論爭議的大埔區議員、前法團顧問黃碧嬌的角色。

譚俊傑表示，根據委員會專家報告，八座大廈同時及長時間搭建棚架的安排明顯地加劇了火災的風險，委員會專家亦建議以後不可以容許相鄰的大廈同時搭建棚架，惟宏福苑業主立案法團前主席鄧國權，於其任內已同意採用八座大廈同時搭建棚架的做法，他認為鄧國權這個決定與本次大火迅速蔓延有明顯關聯。

黃碧嬌於法團爭議 「站邊」時任法團收授權票 稱「為宏福苑拉票和打氣」

根據譚俊傑的書面陳詞，當中有提及宏福苑業主立案法團前顧問、民建聯區議員黃碧嬌，文件指黃碧嬌在宏福苑大型維修工程的前期階段，尤其是在收集授權票方面，似乎扮演了一定程度的角色。不少居民在聽證會上不約而同地指出，黃碧嬌曾聯同義工逐家逐戶進行探訪，並設置街站，向業主收集授權票，同時鼓勵居民在尋求申請政府及市區重建局資助協助時即場簽署相關文件。

書面陳詞亦提到，儘管黃碧嬌在其證人陳述書中解釋她並沒有逐家逐戶拍門索取授權票，但根據她自己提供的WhatsApp對話紀錄，其中一則於2024年8月24日（即舉行特別業主大會罷免當屆法團管理委員會前兩星期）的訊息顯示，黃碧嬌與時任管委會委員李官華討論收集授權票事宜，並向李官華表示「一起為宏福苑拉票和打氣」，認為黃碧嬌作為區議員以及法團顧問的雙重身份，其相關做法是否合適，值得商榷。