規管預繳消費︱業界稱是好事：讓顧客安心消費 惟擔心「惡意退款」風險

政府昨日就有關《商品說明條例》的政策建議展開為期兩個月的公眾諮詢，規管預繳消費，建議包括擬設7日冷靜期、合約上限兩年等，針對美容及健身行業。有相關業界人士今早（30日）在商台節目上表示，不良銷售手法近年在業內已有明顯改善，認為新政策是好事，提醒業界注意操守之餘，也增強消費者信心，過去業界已有人自行推出冷靜期保障顧客。但亦有健身業界人士提醒，過去不時出現有人「集團式」惡意攻擊，集體取消合約的事件，擔心未來設冷靜期後亦會出現。

健身業稱大型連鎖店減少 硬銷文化「已式微」

香港健身Guide主席邱益忠指出，健身行業的生態在過去十年出現了翻天覆地的變化。以往香港有很多佔地數萬甚至十萬呎的大型連鎖健身中心，這類集團因為租金及營運壓力，往往伴隨為人詬病的「硬性銷售」（Hard Sell）文化，甚至出現游說客人購買高達600堂極端合約的案例。然而，隨着這些大型中心結業，行業逐漸轉向由中小型場地及24小時健身中心主導。

他引述業內研究指出，去年全港約有1355間運動及健身場地，當中約300間為集團式經營的24小時健身中心，其餘大多為500至1000呎的中小型場地，主要提供一對一健身或普拉提服務。在這種新模式下，教練多以租場形式獨立運作。邱益忠表示，現時不少90後及00後教練善用社交媒體建立個人品牌（Branding）吸引客源，只要每月有約20名穩定客人已能維持良好收入。這種模式讓教練享有更大自由度，且新生代教練及消費者均十分抗拒硬銷。他引述該研究指，業內不良銷售的比例由其2016年入行時的約5%，大幅下跌至現時的1%至1.5%。

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業界歡迎規管 倡設8000元門檻防惡意退款

對於政府提出的冷靜期草案，邱益忠直言對業界「沒有特別影響，反而是好事」。他認為有規管能令行業更健康，消費者也更有信心。針對冷靜期的金額門檻，他指出目前一般健身月費介乎300至1500元，即使以最高額計算一年亦不過1.8萬元左右。他建議政府可將門檻定於8000元以上，以更精準地規管涉額較大的預繳合約。

不過，他亦提到業界在實務操作上的隱憂。對於美容業界提出消費者行使冷靜期退款時應提供理由，邱益忠表示贊同。他透露，過去健身界曾遭遇疑似「惡意攻擊」的古怪事件，即有十多二十人集體登記服務後，突然在短時間內全數取消合約。這不僅沒有為中心帶來實質利潤，反而造成極大的行政混亂和退款成本。因此，要求消費者提供退款理由，有助機構了解是服務質素不合心水，還是遭遇惡意破壞。他指沒有證據證明相關行為是否來自競爭對手的惡意攻擊，但強調相關情況存在。

美容業過往亦是不良銷售手法的重災區。資料圖片

美容業：預繳屬長遠護理需要 業界早已自發設冷靜期

另一方面，美容業同樣是今次諮詢的焦點。資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君在節目中表示，外界普遍誤解美容業抗拒冷靜期，但實際上無論是大型還是中小型美容院，業界一直以來都有不少商戶自發推行3日、7日甚至14日的冷靜期。她解釋，美容服務與一般消費不同，往往需要因應顧客年紀增長及不同需求，制定一套長遠而完善的護理計劃，這正是業界多年來習慣採用預繳式合約的原因。

楊慧君強調，業界普遍認同冷靜期能讓資訊公開透明，令客人安心消費，對正規做生意的商戶而言絕非壞事。然而，業界主要的爭議點在於退款時的銀行手續費及行政成本計算。

楊慧君指出，現時大部分消費者購買療程時，都會因為信用卡優惠或積分而選擇分期付款。政府諮詢文件建議扣除的信用卡手續費上限為5%，但她坦言，若客人選擇分期24個月甚至36個月，銀行向商戶收取的手續費往往多於5%。業界希望政府在修例時，能容許以商戶「實際支付」的手續費為退款扣除標準。她提議引入「交易備忘」，在客人簽約時清楚列明分期付款的手續費比例，確保雙方在退款時有清晰的依據。

楊慧君認為，「專業操守」是行業核心。為進一步保障消費者權益，她透露業界正探討為佔市場九成的中小型美容院推出「自願性標準合約」。透過統一行業標準及清晰的條款，讓消費者在光顧時能明確了解自身權益，減少因誤解而衍生的消費糾紛，長遠有助提升整個行業的專業形象。

資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君（右）。職訓局網站圖片