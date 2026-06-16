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奇華餅家遭勒索軟件攻擊 內存員工及客戶資料 付款及信用卡資料無虞 已報警及通報私隱公署

社會
更新時間：19:12 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:12 2026-06-16 HKT

奇華餅家今日（16日）宣布其內部網絡系統於上周五（12日）遭受惡意勒索軟件攻擊，系統無法正常運作，並收到勒索訊息。系統內存有員工、商業夥伴、網店客戶及會員資料，奇華已同步就事件及其影響展開評估，詳情仍在調查及核實中，強調顧客付款及信用卡資料不受影響。奇華表示，已於上周日（14日）主動通報個人資料私隱專員公署及報警，並呼籲相關人士提高警覺。

奇華餅家表示，於上周五（12日）發現內部網絡系統無法正常運作。經初步調查，懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，且公司已收到勒索訊息。奇華隨即在網絡安全專家的協助下採取緊急措施，包括阻截進一步入侵及攻擊、管控現有狀況、進行系統維護、強化及修復，並調查事故。

奇華已於上周日（14日）主動通報個人資料私隱專員公署及報警。資料圖片
奇華已於上周日（14日）主動通報個人資料私隱專員公署及報警。資料圖片

由於受影響的系統內存有員工個人資料、商業夥伴、網店客戶及「奇華Fans」會員資料，奇華已同步就事件及其潛在影響展開評估，具體細節仍在調查與核實中。

現階段，奇華未能確認系統內的資料是否已被未經授權提取，或具體有哪些資料遭到存取。基於審慎原則，奇華已主動聯絡所有可能受影響的人士，通報此事件並呼籲提高防範警覺。

奇華餅家今日（16日）宣布其內部網絡系統於上周五（12日）遭受惡意勒索軟件攻擊。
奇華餅家今日（16日）宣布其內部網絡系統於上周五（12日）遭受惡意勒索軟件攻擊。

奇華強調，顧客的付款及信用卡資料並不受本次事件影響。此外，全港各分店目前均維持正常運作。奇華對是次事件為員工、商業夥伴及客戶帶來的憂慮與不便，深表歉意，並承諾會全面檢視網絡安全管控，按專家意見進行強化。

已通報私隱公署及報警

奇華已於上周日（14日）主動向個人資料私隱專員公署報告事件，並隨後向警方報案，會繼續配合及協助相關調查。

 

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