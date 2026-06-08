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黑雨︱多區大暴雨 沙田城門河水位上漲 渠務署接獲4宗水浸報告︱多圖

社會
更新時間：21:29 2026-06-08 HKT
發佈時間：21:29 2026-06-08 HKT

與低壓槽相關的強雷雨區襲港，天文台今晚7時20分發出黃色暴雨警告信號，半小時即改發紅雨，隨後在8時35分發出黑色暴雨警告信號，是今年首個黑雨。黑雨表示香港廣泛廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續，天文台更指沙田區有大暴雨，每小時錄得逾100毫米雨量，可能有嚴重水浸。

全港多區狂風暴雨，部分地區出現水浸。截至晚上9時，渠務處確認4宗水浸報告，分別位於天水圍聚星路、新田永平村路、下竹園村和沙田曾大屋。渠務處已即時派遣緊急應變隊伍跟進，現正處理水浸個案。

不少網民亦在社交平台上載各區情況，其中沙田區最嚴重，有網民在行人天橋直接「水舞間」情景，樓梯也猶如小瀑布；荃灣區行人天橋亦有燈罩漏水；沙田博康邨亦有大樹塌下。

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