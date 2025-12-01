10月零售銷貨額升6.9% 業界：黃金周及金價帶動升幅 惟消費力仍疲弱

10月零售業總銷貨價值臨時估計為352億元，按年升6.9%。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，在去年10月較高基數下，零售數據實現連續6個月回升，得益於「十一黃金周」訪港旅客增加、中秋節節日效應、金價上升、政府推動「盛事經濟」等。至於11月表現，他說年底是婚嫁季節，珠寶需求增加；加上「全運會」部分項目在本港舉辦，也對人流及生意有正面影響。惟「雙十一」活動，影響店舖線下業務。

婚嫁旺季帶動珠寶需求

10月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升24.6%，是升幅最高的零售商類別；其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值上升9.5%。羅振邦認為，兩類別消費品升幅均來自節日效應，「今年中秋節在10月初，而非去年的9月中」。此外，第四季是婚嫁季節，需求增加有利銷貨價值增長，「今年金價相對去年升了五成左右，就算買同樣份量的黃金，其實今年價值是高了很多」。

私家車改內地維修 汽車銷貨價值跌逾兩成

對於10月汽車及汽車零件銷貨價值下跌20.1%，羅振邦分析，相信因部分私家車到内地維修，導致需求減少，「過去幾個月，我們也看到跌幅。絕大部分下跌的類別，是與本地市場相關的零售類別為主，但跌幅相對溫和」。

香港零售管理協會執行總監羅振邦。資料圖片

逾四成商戶料11月生意增長

就11月零售業展望，協會對會員公司進行問卷調查，涵蓋超過3,900間店舖、8.1萬名員工。42%受訪者預期生意額有單位至中雙位數增長，約30%預計面臨單位至低雙位數跌幅。羅振邦指，11月不是零售業傳統旺季，但沒有公眾假期，不少市民留港消費，對零售業有正面影響。婚嫁季、金價上升、全運會、新手機推出等因素，都有利零售表現。

不過他補充，市民和遊客消費力仍較疲弱，全運會和雙十一購物節期間，部分商戶推出不少促銷活動，銷售表現在活動結束後無法持續。另外，全運會期間酒店客房供應較緊張，部分房價增幅較大，影響遊客來港意欲，對零售表現也有輕微影響。

羅又說，大埔發生火災，令大家感到悲傷和心情沉重，零售業作為社會一份子也感同身受，需時重新去評估對12月零售表現展望，「全社會都聚焦如何協助受火災影響的居民及家庭，業界認為先要做好支援工作。火災發生至今，我們同業都自發向受影響居民提供食物、皮鋪或日用品，作出支援，希望發揮守望相助精神。」

記者：蕭博禧