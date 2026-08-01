30年殘舊洗手台大變身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步驟 附防霉保養貼士
發佈時間：06:00 2026-08-01 HKT
浴室使用多年，洗手盆發黃、櫃門殘舊及收口位變色等問題難免浮現，但其實未必需要大費周章拆除重造。前TVB藝人、2016年香港先生馬俊傑（Linus）早前曾以約3,500元DIY翻新浴室，主打「免拆磚」低成本升級。近日他再度分享自行翻新洗手台的實戰經驗，利用防水牆紙、鏡櫃及專用陶瓷油漆等材料，僅花費約1,500元，將用了約30年的殘舊洗手台「大變身」。Linus向《星島頭條》表示，整個改造工程歷時約一星期，當中最花時間的並非落手施工，而是事前的構思與資料搜集，以及逐一向商家確認物料是否適用於自家浴室。
點擊即睇洗手台改造前後對比：
6大步驟DIY翻新洗手台
第一步：規劃效果及嚴選物料
動工前，Linus先構思完成效果，再上網搜尋合適材料。他提醒，DIY前不要只看外觀，還要問清楚物料是否防水、尺寸是否合用，以及能否用於浴室或洗手台位置。由於貼牆紙、更換櫃門、噴油、換水龍頭及安裝配件都有先後次序，新手動工前最好先列清工序，避免做到一半才發現要重拆。
第二步：貼防水牆紙翻新櫃面
施工過程中，最花時間的是貼防水牆紙。他先用填縫膠將舊磁磚之間的縫隙填平，再用防水牆紙改色。由於牆紙是整卷購入，不能一次過撕開背紙直接貼上，因此要先對齊水平線或邊位，再逐步撕走背紙，同時慢慢推平，避免起泡或歪斜。
遇上轉角位，Linus會用風筒吹熱牆紙，令物料變軟，方便包角。收口位則要用鋒利界刀慢慢處理，若落刀太急或界刀不夠利，便容易令邊位不齊甚至破損。他坦言曾試過界得太入、露出底色，最後只能撕走重貼，「不停錯，再喺錯誤中學習，呢啲就係DIY嘅樂趣」。
第三步：更換櫃門及智能鏡櫃
貼好櫃面後，Linus再更換櫃門及LED鏡櫃，並換上櫃門手把，令舊洗手台外觀更完整。相比重新訂造整個洗手台，局部更換櫃門及鏡櫃，可保留原有結構，同時改善收納及視覺效果。安裝時要留意櫃門尺寸、鉸位及開合方向，避免裝好後門縫不齊、開門受阻或與洗手盆位置相撞。
第四步：洗手盆噴塗陶瓷油漆
最難處理的是洗手盆翻新。原有洗手盆已用了約30年，表面發黃及殘舊，Linus選用洗手盆專用翻新陶瓷油漆重新噴塗。噴油前必須封好水龍頭位置，再用細砂紙及消毒火酒徹底清潔表面，並用膠紙及保護物料遮蓋不需噴油的位置，以免油漆沾到水龍頭、牆身或枱面。
他提醒，噴油漆切忌心急，要留意距離、方向及力度。若噴得太近，表面容易形成水珠，一旦出錯便難以補救。因此每次應薄噴、慢慢重複，避免因貪快而噴得太厚。若有熱風槍，可在噴塗後輕微加熱，幫助油漆固化及揮發溶劑，令表面變成較堅硬耐用的塗層。
第五步：更換水龍頭及配件
不少新手最擔心水龍頭及去水位。Linus建議，動手前要先了解拆裝程序，水龍頭安裝亦有先後次序，若次序錯誤，可能會裝不上或需要重新拆開。工具亦要預先準備好，並確認配件尺寸是否合適，否則難以拆除舊配件或鎖緊新水龍頭。他認為，只要工具齊全，並清楚拆裝步驟，更換水龍頭未必如想像中複雜。
第六步：加裝實用收納小配件
今次改造亦加入掛牆式拖板，可靈活調整插頭位置，避免多個插頭擠在同一位置；另加裝乾手機、風筒吸盤支架、感應燈、儲物架及分隔網架，提升洗手間使用方便度及收納力。Linus亦訂造不鏽鋼洞洞板，用作安裝晾衫架及毛巾架。不過，浴室屬潮濕環境，電器及插座應遠離水源，並按產品說明安裝使用。
主要改裝材料及價格：
|材料／工具
|用途
|價格
|LED鏡櫃
|提升收納及整理浴室門面
|400元
|膚感防水牆紙／仿大理石紋防水牆紙
|翻新洗手台櫃面及台面
|80元／60元
|浴室感應燈
|增加照明及浴室氛圍感
|100元
|水龍頭
|更換洗手台配件
|160元
|訂造櫃門
|更換舊櫃門，改善洗手台外觀
|45元一對
|櫃門手把
|配合新櫃門安裝，方便開合
|18元
按個人需要加裝配件及價格：
|材料／工具
|用途
|價格
|儲物架
|收納雜物
|共約100元
|不鏽鋼洞洞板
|安裝晾衫架及毛巾架
|450元
|分隔網架
|DIY紙巾籠或分隔收納
|17元
|掛牆式拖板
|增加插頭使用彈性
|97元
|乾手機
|提升洗手後使用方便度及衛生程度
|98元
|風筒吸盤支架
|固定風筒，方便收納及使用
|49元
完成效果逐張睇：
防水物料一抹即淨
完成翻新後，防水牆紙及鏡櫃等物料本身具備防水特性，日常只需用布輕抹即可清潔，讓細小浴室在視覺上更顯整齊企理。不過防水並不代表可以長期積水，Linus強調，洗手盆邊緣、櫃面接口及牆紙收口位仍需定期抹乾，以免水氣長時間滲入導致發霉或影響黏貼效果。對於防水牆紙會否輕易剝落，他表示目前已使用逾4個月，只要事前做好清潔並將邊位壓實，暫時未見任何問題。
抽濕防霉保持50%濕度
針對浴室濕氣及發霉問題，Linus分享了自己的日常防潮秘訣。他每次沐浴後都會先用水刮清走積水，關上窗戶及開啟抽氣扇，最後才將抽濕機放入浴室。他提醒切勿在沐浴時使用抽濕機以免發生短路，並建議將浴室濕度維持在50%或以下以抑制霉菌。此外，使用抽濕機時應蓋好廁板，日間則可開窗保持空氣流通，確保毛巾及用品保持乾爽。
低成本DIY改造吸引網民關注
馬俊傑（Linus）於2016年參選《香港先生選舉》並晉身10強，其後加入TVB，曾在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「袁球老師」，因而為觀眾熟悉。他曾修讀室內設計，近年轉向社交平台分享家居DIY及平價改造心得。此前他曾以約3,000元改造睡房，打造帶電競氛圍的私人角落；其後又以約3,500元翻新舊浴室，將其升級為現代輕奢風。今次則集中處理洗手台及浴室細節，示範舊家居亦可透過局部翻新逐步升級。
圖片來源：linus_ma
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