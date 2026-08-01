30年殘舊洗手台大變身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步驟 附防霉保養貼士

浴室使用多年，洗手盆發黃、櫃門殘舊及收口位變色等問題難免浮現，但其實未必需要大費周章拆除重造。前TVB藝人、2016年香港先生馬俊傑（Linus）早前曾以約3,500元DIY翻新浴室，主打「免拆磚」低成本升級。近日他再度分享自行翻新洗手台的實戰經驗，利用防水牆紙、鏡櫃及專用陶瓷油漆等材料，僅花費約1,500元，將用了約30年的殘舊洗手台「大變身」。Linus向《星島頭條》表示，整個改造工程歷時約一星期，當中最花時間的並非落手施工，而是事前的構思與資料搜集，以及逐一向商家確認物料是否適用於自家浴室。

點擊即睇洗手台改造前後對比：

6大步驟DIY翻新洗手台

第一步：規劃效果及嚴選物料

動工前，Linus先構思完成效果，再上網搜尋合適材料。他提醒，DIY前不要只看外觀，還要問清楚物料是否防水、尺寸是否合用，以及能否用於浴室或洗手台位置。由於貼牆紙、更換櫃門、噴油、換水龍頭及安裝配件都有先後次序，新手動工前最好先列清工序，避免做到一半才發現要重拆。

第二步：貼防水牆紙翻新櫃面

施工過程中，最花時間的是貼防水牆紙。他先用填縫膠將舊磁磚之間的縫隙填平，再用防水牆紙改色。由於牆紙是整卷購入，不能一次過撕開背紙直接貼上，因此要先對齊水平線或邊位，再逐步撕走背紙，同時慢慢推平，避免起泡或歪斜。

遇上轉角位，Linus會用風筒吹熱牆紙，令物料變軟，方便包角。收口位則要用鋒利界刀慢慢處理，若落刀太急或界刀不夠利，便容易令邊位不齊甚至破損。他坦言曾試過界得太入、露出底色，最後只能撕走重貼，「不停錯，再喺錯誤中學習，呢啲就係DIY嘅樂趣」。

第三步：更換櫃門及智能鏡櫃

貼好櫃面後，Linus再更換櫃門及LED鏡櫃，並換上櫃門手把，令舊洗手台外觀更完整。相比重新訂造整個洗手台，局部更換櫃門及鏡櫃，可保留原有結構，同時改善收納及視覺效果。安裝時要留意櫃門尺寸、鉸位及開合方向，避免裝好後門縫不齊、開門受阻或與洗手盆位置相撞。

第四步：洗手盆噴塗陶瓷油漆

最難處理的是洗手盆翻新。原有洗手盆已用了約30年，表面發黃及殘舊，Linus選用洗手盆專用翻新陶瓷油漆重新噴塗。噴油前必須封好水龍頭位置，再用細砂紙及消毒火酒徹底清潔表面，並用膠紙及保護物料遮蓋不需噴油的位置，以免油漆沾到水龍頭、牆身或枱面。

他提醒，噴油漆切忌心急，要留意距離、方向及力度。若噴得太近，表面容易形成水珠，一旦出錯便難以補救。因此每次應薄噴、慢慢重複，避免因貪快而噴得太厚。若有熱風槍，可在噴塗後輕微加熱，幫助油漆固化及揮發溶劑，令表面變成較堅硬耐用的塗層。

第五步：更換水龍頭及配件

不少新手最擔心水龍頭及去水位。Linus建議，動手前要先了解拆裝程序，水龍頭安裝亦有先後次序，若次序錯誤，可能會裝不上或需要重新拆開。工具亦要預先準備好，並確認配件尺寸是否合適，否則難以拆除舊配件或鎖緊新水龍頭。他認為，只要工具齊全，並清楚拆裝步驟，更換水龍頭未必如想像中複雜。

第六步：加裝實用收納小配件

今次改造亦加入掛牆式拖板，可靈活調整插頭位置，避免多個插頭擠在同一位置；另加裝乾手機、風筒吸盤支架、感應燈、儲物架及分隔網架，提升洗手間使用方便度及收納力。Linus亦訂造不鏽鋼洞洞板，用作安裝晾衫架及毛巾架。不過，浴室屬潮濕環境，電器及插座應遠離水源，並按產品說明安裝使用。

主要改裝材料及價格：

材料／工具 用途 價格 LED鏡櫃 提升收納及整理浴室門面 400元 膚感防水牆紙／仿大理石紋防水牆紙 翻新洗手台櫃面及台面 80元／60元 浴室感應燈 增加照明及浴室氛圍感 100元 水龍頭 更換洗手台配件 160元 訂造櫃門 更換舊櫃門，改善洗手台外觀 45元一對 櫃門手把 配合新櫃門安裝，方便開合 18元

按個人需要加裝配件及價格：

材料／工具 用途 價格 儲物架 收納雜物 共約100元 不鏽鋼洞洞板 安裝晾衫架及毛巾架 450元 分隔網架 DIY紙巾籠或分隔收納 17元 掛牆式拖板 增加插頭使用彈性 97元 乾手機 提升洗手後使用方便度及衛生程度 98元 風筒吸盤支架 固定風筒，方便收納及使用 49元

完成效果逐張睇：

防水物料一抹即淨

完成翻新後，防水牆紙及鏡櫃等物料本身具備防水特性，日常只需用布輕抹即可清潔，讓細小浴室在視覺上更顯整齊企理。不過防水並不代表可以長期積水，Linus強調，洗手盆邊緣、櫃面接口及牆紙收口位仍需定期抹乾，以免水氣長時間滲入導致發霉或影響黏貼效果。對於防水牆紙會否輕易剝落，他表示目前已使用逾4個月，只要事前做好清潔並將邊位壓實，暫時未見任何問題。

抽濕防霉保持50%濕度

針對浴室濕氣及發霉問題，Linus分享了自己的日常防潮秘訣。他每次沐浴後都會先用水刮清走積水，關上窗戶及開啟抽氣扇，最後才將抽濕機放入浴室。他提醒切勿在沐浴時使用抽濕機以免發生短路，並建議將浴室濕度維持在50%或以下以抑制霉菌。此外，使用抽濕機時應蓋好廁板，日間則可開窗保持空氣流通，確保毛巾及用品保持乾爽。

低成本DIY改造吸引網民關注

馬俊傑（Linus）於2016年參選《香港先生選舉》並晉身10強，其後加入TVB，曾在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「袁球老師」，因而為觀眾熟悉。他曾修讀室內設計，近年轉向社交平台分享家居DIY及平價改造心得。此前他曾以約3,000元改造睡房，打造帶電競氛圍的私人角落；其後又以約3,500元翻新舊浴室，將其升級為現代輕奢風。今次則集中處理洗手台及浴室細節，示範舊家居亦可透過局部翻新逐步升級。

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