俄烏局勢｜烏指北韓導彈部隊已進駐俄西部 或部署120枚及6發射器

烏克蘭軍事情報機構近日指出，北韓導彈部隊已開始進駐俄羅斯西部，未來可能配備多達120枚彈道導彈及6套發射系統，用於對烏克蘭發動攻擊。

俄方2年前已使用北韓導彈

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路透社引述烏克蘭情報總局報道，俄軍計劃在西部沃羅涅日州（Voronezh），部署一支規模約90人、隸屬於俄軍第112導彈旅的部隊；而平壤目前已向俄羅斯提供40枚KN-23和KN-24導彈。

俄朝雙方下月將召開高級別會談，以確定具體部署方案及導彈總數。消息人士透露華府已掌握相關情報，美國白宮與中情局暫未發表評論。

烏軍指出，相較於同類型的俄製「伊斯坎德爾」（Iskander）短程彈道導彈，北韓的KN-23及KN-24導彈雖然準確度較低，但彈頭威力更大、射程更遠，過去屢次造成大量平民傷亡。俄軍首次被證實使用北韓導彈，可追溯至2024年1月2日對哈爾科夫的襲擊；而就在上周，俄軍再發射北韓導彈襲擊克里維利赫市，導致平民一家五口身亡。

與其他彈道武器無異，北韓製導彈原則上只能由美製「愛國者」防空系統進行攔截。然而，烏克蘭現有的「愛國者」導彈數量有限，近期俄軍的密集攻擊已凸顯出此一防空瓶頸。

澤連斯基：俄正接收3萬北韓士兵

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近年，俄朝關係迅速深化並結為親密盟友，兩國更於2024年簽署共同防禦條約。烏克蘭官員指出，北韓不僅已向俄羅斯提供數百萬發炮彈，更曾向俄羅斯庫爾斯克地區派遣1.4萬名士兵，以抵禦烏軍在2024年的地面反攻。

烏總統澤連斯基今年7月中旬透露，俄羅斯正準備額外接收3萬名北韓士兵參與對烏軍事行動。