Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏局勢｜烏指北韓導彈部隊已進駐俄西部 或部署120枚及6發射器

即時國際
更新時間：11:42 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:42 2026-08-06 HKT

烏克蘭軍事情報機構近日指出，北韓導彈部隊已開始進駐俄羅斯西部，未來可能配備多達120枚彈道導彈及6套發射系統，用於對烏克蘭發動攻擊。

俄方2年前已使用北韓導彈

相關新聞：俄「黑寡婦」專嫁弱勢新兵 老公戰死沙場即擸撫恤金

路透社引述烏克蘭情報總局報道，俄軍計劃在西部沃羅涅日州（Voronezh），部署一支規模約90人、隸屬於俄軍第112導彈旅的部隊；而平壤目前已向俄羅斯提供40枚KN-23和KN-24導彈。

俄朝雙方下月將召開高級別會談，以確定具體部署方案及導彈總數。消息人士透露華府已掌握相關情報，美國白宮與中情局暫未發表評論。

烏軍指出，相較於同類型的俄製「伊斯坎德爾」（Iskander）短程彈道導彈，北韓的KN-23及KN-24導彈雖然準確度較低，但彈頭威力更大、射程更遠，過去屢次造成大量平民傷亡。俄軍首次被證實使用北韓導彈，可追溯至2024年1月2日對哈爾科夫的襲擊；而就在上周，俄軍再發射北韓導彈襲擊克里維利赫市，導致平民一家五口身亡。

與其他彈道武器無異，北韓製導彈原則上只能由美製「愛國者」防空系統進行攔截。然而，烏克蘭現有的「愛國者」導彈數量有限，近期俄軍的密集攻擊已凸顯出此一防空瓶頸。

澤連斯基：俄正接收3萬北韓士兵

相關新聞：俄烏戰爭｜烏男遭俄無人機市集繞圈「獵殺」 追逐近40秒引爆奇蹟生還｜有片

近年，俄朝關係迅速深化並結為親密盟友，兩國更於2024年簽署共同防禦條約。烏克蘭官員指出，北韓不僅已向俄羅斯提供數百萬發炮彈，更曾向俄羅斯庫爾斯克地區派遣1.4萬名士兵，以抵禦烏軍在2024年的地面反攻。

烏總統澤連斯基今年7月中旬透露，俄羅斯正準備額外接收3萬名北韓士兵參與對烏軍事行動。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
12小時前
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
01:25
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
13小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
01:25
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
12小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
12小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
5小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
20小時前
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生。
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生
影視圈
4小時前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
23小時前