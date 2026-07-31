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熊本地震｜企業援助潮  Pokémon豪捐1億日圓賑災　

即時國際
更新時間：16:28 2026-07-31 HKT
發佈時間：16:28 2026-07-31 HKT

日本熊本縣周二（28日）發生7.1級地震，造成多人死傷。多個日本企業及團體宣佈捐款賑災，其中寶可夢（Pokémon）及索尼（Sony）合計捐出逾1.5億日圓（約732萬港元）。大批日本網友表示感謝，直言會更多商品支持。

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寶可夢周四（30日）發佈一則題為《關於支援令和8年熊本地震災害受災地區》的聲明，指對此次熊本地震受災民眾表達誠摯慰問，並決定捐出1億日圓，協助熊本縣政府、日本紅十字會及相關支援團體救濟災民及支援災後復原重建。聲明最後表示，衷心祈願災區能夠早日恢復與重建，讓受災民眾盡快恢復正常生活。

Pokemon（寶可夢）宣布將捐出總計1億日圓賑災。X@Pokemon_cojp
Pokemon（寶可夢）宣布將捐出總計1億日圓賑災。X@Pokemon_cojp

網民：很了不起且意義深遠

消息公布後，大批日本網民留言致謝，有災民直言「有了努力下去的動力」，不少人稱讚企業將營運收益回饋社會，更影響下一代孩子，表示會持續購買商品及於遊戲中消費以示支持，更呼籲官方盡快推出慈善周邊商品，讓粉絲也有提供支援的機會。

其中2016年熊本地震的受災者感歎道：「回想起十年前在避難所時，許多孩子緊緊抱著寶可夢的玩偶一起避難的情景。這次想必也支撐了許多人。」更有網民指出，寶可夢透過旗下的「POKEMON with YOU」計劃，多年來都一直為受災地區乃至全國提供支援。

圖為「POKEMON with YOU」（寶可夢與你同行計劃）。
圖為「POKEMON with YOU」（寶可夢與你同行計劃）。
圖為「POKEMON with YOU」官網。
圖為「POKEMON with YOU」官網。

索尼集團則宣佈捐贈5000萬日圓（約244萬港元）緊急救助金，將透過日本紅十字會及「日本救助兒童會」共同營運的「兒童災害緊急與重建基金」投入災區。此外，公司內部也將發起募款，並由公司配捐同等金額。

集團社長兼執行長十時裕樹表示，熊本一直是索尼營運與半導體業務的重要生產基地，自2001年成立熊本科技中心以來，公司便與當地社群共同成長，其衷心感謝居民多年支持，期望災區早日復原。

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除大型企業外，以熊本縣人吉市周邊為創作原型的電視動畫「鐵路浪漫譚」（Rail Romanesque）宣布捐出100萬日圓（約4.9萬港元）、日本「24小時電視」慈善委員會亦宣布先行捐出1000萬日圓（約488萬港元）。

藝人方面，由草彅剛、稻垣吾郎、香取慎吾組成的「新地圖」與「LOVE POCKET FUND」一同捐出3000萬日圓（約147萬港元）。

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