美參院新冠聽證會福奇拒答敵意質詢  曾因主張戴口罩被批

美國前首席傳染病官員福奇（Anthony Fauci），周三（29日）在參議院聽證會援引憲法修正案免於自證其罪的權利，拒絕回答共和黨議員保羅有關新冠肺炎起源的敵意質詢。

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保羅是參議院國土安全與政府事務委員會主席，也是現年85歲、已於2022年退休的福奇的老對手。福奇指責保羅發起一場「瘋狂」運動企圖將他送進監獄，並拒絕在聽證會上回答100多個問題。

疫情主張封鎖戴口罩

福奇援引憲法第5修正案行使緘默避免自證其罪，他還表示律師認為保羅意圖誘使他說溜嘴，藉此可能導致偽證罪的指控。福奇曾領導國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）長達38年，後來成為美國對抗新冠疫情的代表人物。疫情期間，他因主張封鎖、佩戴口罩、保持社交距離而受共和黨人批評，他對疫苗的指導意見也引起爭議。儘管疫苗已被證明安全有效，但疫情期間，疫苗問題被高度政治化。

聽證會一開始，保羅便對福奇猛烈抨擊，重申福奇擔任NIAID院長期間，美國資助中國進行所謂「功能增益」研究，進而引發新冠疫情擴散。保羅堅稱福奇就此事隱瞞國會並撒謊。所謂「功能增益研究」一直是許多新冠陰謀論的幕後推手。這種研究大致是指以某種方式改造病原體，使其更具傳播或危險性。