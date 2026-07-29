美歌手D4vd涉謀殺未成年少女 法官判證據充分可開展審訊

美國洛杉磯高等法院周一（7月27日）裁定，21歲美國歌手D4vd（本名大衛安東尼伯克David Anthony Burke）涉嫌謀殺及肢解14歲少女塞萊斯特（Celeste Rivas Hernandez）證據充分，宣布正式交付審訊。D4vd被控一級謀殺等多項罪名，案件將於8月31日進行提訊，期間不得保釋。

相關新聞：Coldplay翻版 | 已婚律師紐約公園激吻女下屬身份曝光 曾助OpenAI打贏官司

為保演藝事業引發殺機

綜合美媒報道，死者塞萊斯特的遺體於2025年9月被發現藏於一輛登記在D4vd名下、在洛杉磯被扣押的電動車內，狀況極為恐怖，已出現嚴重腐爛。初步聆訊中，檢方提供大項書面證據，包括在D4vd的Tesla車尾箱內發現的被害少女殘肢照片、以化名購買物品的紀錄，以及手機定位與iCloud通訊紀錄。

據檢方分析，塞萊斯特於當年4月23日晚上被D4vd邀請前往住所，抵達後即遭D4vd持刀刺殺身亡，隨後更在車庫遭到肢解，遺骸被裝袋藏於特斯拉車尾箱中，直到數月後才被發現。手機通訊記錄顯示，其手機在同日晚上10時10分後再無發送訊息，檢方相信她在當晚10時10分至10時31分之間遇害；而D4vd的手機與車輛則在約11時30分離開住所，期間曾前往聖塔芭芭拉縣一處偏遠地區，警方隨後於該地區高速公路旁拾到塞萊斯特的身份證明文件。

檢方認為，D4vd與塞萊斯特存在不正當性關係，D4vd曾使當時年僅13歲的塞萊斯特懷孕，並於2024年初進行墮胎，手機中亦發現近50張兩人的私密照片及海外結婚同居計劃。而在遇害前夕，塞萊斯特因發現D4vd與另一名女性的關係爆發激烈爭吵，兩人互發超過1200條簡訊，塞萊斯特更直言「我要毀了你的事業和性命」，威脅在網絡上爆料，D4vd為保住自己的演藝事業，因而引發殺機。

相關新聞：西雅圖槍擊案︱警方：涉3疑犯另拘15歲少年料 1名19歲槍手死亡

否認所有控罪

D4vd否認一級謀殺、持續性虐待兒童及損毀遺體等所有控罪。辯方律師指，鑒於在被告住所搜獲的兩把鏈鋸經檢驗後均無血跡反應，認為相關證據可能來自「二次轉移」。此外，辯方出示簡訊稱，塞萊斯特當初曾誤導伯克並謊報年齡，聲稱兩人相識時她已16歲、發生性關係時已18歲。

洛杉磯縣地區檢察官在庭外表示，目前呈堂的僅為「一小部分證據」，有信心在下階段審訊中提出極具說服力的證據。根據程序，在8月31日的提訊後，正式審訊日期最快可在60天後排定。若一級謀殺罪成，在加州法律上最高可被判處死刑。