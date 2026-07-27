新版歐羅︱歐洲網民惡搞設計引共鳴 力數治安差德鐵延誤宗教爭議

歐洲中央銀行近日正式公布新一代歐元紙幣的10個入圍設計方案，並已於2026年7月23日起展開公眾線上投票。然而，比起官方版本，廣大網友或許對「惡搞版」的新歐元印象更加深刻——日前就有歐洲網民發揮超凡創意，對新版歐元進行了一番幽默惡搞。

惡搞比正版設計更具吸引力

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有網友在5歐元（約港幣46.1元）紙幣上呈獻巴塞隆拿聖家堂前黑衣人扒竊遊客背包的畫面，藉此諷刺西班牙觀光區嚴重的偷竊問題；10歐元（約港幣92.2元）則有兩個版本：其中一款描繪iPhone連接USB-C充電線，呼應歐盟強制手機統一採用USB-C介面的新規定；另一個版本則勾勒出荷蘭風車田間一群人跪地祈禱的景象，反映當地移民與宗教議題引發的熱議。

20歐元（約港幣184.4元）呈現巴黎艾菲爾鐵塔前小販非法擺賣紀念品的情形，揭示法國旅遊區常見的無牌小販現象；50歐元（約港幣461元）被改成德國鐵路電子告示牌顯示「Zugfälltaus」（班次取消），並搭配工人維修路軌的場面，嘲笑德鐵頻繁誤點與取消班次的日常。

至於100歐元（約港幣922元），則被印上了以塑膠繩相連的樽蓋與瓶身，對應歐盟「一次性塑膠指令」中要求飲品樽蓋必須連著瓶身的環保新規。

這批惡搞設計雖然只是網民自娛自樂的創作、並未獲得官方認可，但卻以最貼地、最真實的角度反映了歐洲各國的社會現象與歐盟政策爭議，相較於傳統的官方歷史人物版本，反而更能引發民眾共鳴。

新一代歐元紙幣有兩個主題

本次歐元改版分為「歐洲文化」與「河流與雀鳥」兩大主題，並開放公眾線上評分投票直到9月21日，預計於2026年底由歐洲理事會做出最終決定。



在「歐洲文化」系列中，各面額紙幣皆注入了代表性的文化巨擘，包括5歐元的歌劇天后瑪麗亞·卡拉絲（MariaCallas）、10歐元的偉大音樂家貝多芬（LudwigvanBeethoven）、20歐元的著名科學家瑪麗·居禮（MarieCurie）、50歐元的文學大師塞萬提斯（MigueldeCervantes）、100歐元的全能藝術家達文西（LeonardodaVinci），以及200歐元的諾貝爾和平獎得主貝爾塔·馮·蘇特納（BerthavonSuttner）。

而一紙幣的另一主題則是「河流與雀鳥」，就象徵跨國界的連結與自然生態，例如有5歐元雀鳥：家燕（BarnSwallow）河流：愛爾蘭香農河（Shannon）；而10歐元雀鳥：翠鳥（Kingfisher）河流：多瑙河（Danube）等等。

