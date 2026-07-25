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三藩市AI峰會｜南韓總統李在明偕三星李在鎔赴美 夜會黃仁勳齊歎啤酒漢堡

即時國際
更新時間：20:49 2026-07-25 HKT
發佈時間：20:48 2026-07-25 HKT

南韓政府與各大財閥精銳盡出，誓要確立全球人工智能（AI）產業的龍頭地位。正在美國訪問的南韓總統李在明，於當地時間周五（24日）在三藩市主持一場眾星雲集的全球AI領袖峰會。席間，輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳高調宣布，將與南韓SK集團展開價值高達5,000億美元（約3.9萬億港元）的重磅戰略合作；同時，三星電子亦與博通（Broadcom）簽署巨額合作備忘錄，全方位引爆全球晶片與記憶體市場的版圖巨變。

黃仁勳合組3.9萬億「黃金同盟」

是次在三藩市舉行的AI峰會堪稱科技界奧林匹克，除了黃仁勳，還吸引了OpenAI奧爾特曼、Anthropic阿莫迪及博通陳福陽等巨頭親臨。南韓四大財閥會長，包括三星李在鎔、SK崔泰源、現代汽車鄭義宣及Naver李海珍亦齊集現場。

李在明會黃仁勳，討論深化韓國國家 AI 雄心的背後合作夥伴關係。 X@ NVIDIA
李在明會黃仁勳，討論深化韓國國家 AI 雄心的背後合作夥伴關係。 X@ NVIDIA

相關新聞：韓美科技巨頭達成9500億美元合作 李在明盼成值得信賴生產基地

黃仁勳在會上宣布，輝達與SK集團將大幅擴展夥伴關係至5,000億美元以上，並形容「這是南韓的黃金時代」。根據協議，SK電訊將興建一座容量高達2吉瓦（GW）的超級AI數據中心，全面採用輝達新一代「Vera Rubin」AI晶片，以及SK海力士第四代高頻寬記憶體（HBM4），預計首期設施將於2027年正式上線。此外，輝達亦宣布與現代汽車合作開發自動駕駛轎車。

三星搶下博通2000億代工合約

另一方面，三星電子亦在峰會上與全球網絡晶片巨頭博通達成五年期、規模達2,000億美元（約1.56萬億港元）的業務合作協議。三星將向博通供應先進存儲半導體，並開放其晶圓代工產能，直接介入博通為雲端廠商定制的AI推理與訓練晶片生產環節，正面挑戰台積電的龍頭地位。

據南韓官員透露，南韓企業與美國科技巨頭是次達成的晶片合作項目總規模，累計已突破1,375萬億韓元（約7.8萬億港元），展現出南韓銳意利用其在半導體和記憶體產業的主導地位，爭取將南韓打造成全球AI計算基建最核心供應商的宏大野心。

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