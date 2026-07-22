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伊朗局勢｜美方料戰事至今耗費約375億美元  特朗普稱將突襲深層核設施

即時國際
更新時間：09:50 2026-07-22 HKT
發佈時間：09:50 2026-07-22 HKT

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於當地時間周二（21日）在參議院聽證會上證實，美伊軍事衝突爆發即將滿五個月，美方對伊作戰成本截至目前已瘋狂燃燒至375億美元（約2,925億港元），較先前估算大增近80億美元。白宮日前已緊急向國會申請追加高達876億美元的巨額撥款，其中逾670億美元（約5,226億港元）將直接用於應對這場無底深潭般的伊戰，否則美軍常態演訓將被迫全面停擺。

美軍死亡人數升至18人

就在戰費開支呈幾何級數攀升之際，美軍在周二深夜宣布連續第11晚對伊朗發動軍事打擊，以削弱其威脅霍爾木茲海峽航運的能力。美國國防部當地21日發表聲明說，一名美軍士兵17日在伊朗對位於約旦的穆沃費格薩勒提空軍基地的襲擊中失蹤，此人「據信已死亡」。由此，自2月底美國和以色列對伊朗發動大規模軍事行動以來，美軍死亡人數升至18人，另有近百名官兵受傷。總統特朗普放狠話警告「伊朗將付出數倍代價」，更在白宮橢圓形辦公室預告，美軍「很快」會對伊朗位於「十字鎬山（Pickaxe Mountain）」的深層地下核設施發動極其猛烈的摧毀性打擊。

相關新聞：伊朗局勢｜美媒指美軍涉隱瞞遇襲及傷亡 五角大樓否認

德黑蘭警告反擊中東美軍及盟友 

《華爾街日報》指出，以色列情報顯示，伊朗早前已將數千部先進的濃縮鈾離心機及近武器級濃縮鈾，秘密轉移至深埋於花崗岩層下約600米處的「十字鎬山」地下掩體。特朗普強調美方絕不接受有關物料轉移，誓言將徹底炸毀該區域。

對此，伊朗中央司令部隨即發表強硬聲明，譴責美國的威脅是戰爭的擴大，嚴正警告一旦伊方核設施遇襲，中東區內所有美國及其盟友的利益都將成為報復目標，美伊局勢恐陷入一觸即發的全面大戰。

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