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楓丹白露森林大火 | 火場面積逾1300公頃 2人涉嫌縱火被捕

即時國際
更新時間：11:57 2026-07-14 HKT
發佈時間：11:57 2026-07-14 HKT

法國巴黎近郊楓丹白露森林大火仍未受控，火場面積已超過1300公頃。當局拘捕2名涉嫌縱火的人士，由於今次山火規模空前，當局正調查是否人為蓄意引發。

法國總統馬克龍周一（13日）通過社交媒體表示，當局已經調動所有資源救火，同時向當地民眾表示慰問，並感謝消防員和救援部門的不懈努力。

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火勢規模空前 仍未受控

法國BFM電視台報道稱，這是楓丹白露森林自1921年以來遭遇的最嚴重火災。消防機構不願預測何時能撲滅火災，僅表示當務之急是防範火勢進一步向周邊地區蔓延。

600名消防員、多架消防飛機正參與救火，當地數百名民眾已被疏散。法國當局首次在巴黎部署4架Canadair消防飛機，此外還出動了2架Dash飛機以及3架空中灑水直升機，總共進行了187次空中灑水。

發現新起火點 疑人為造成

楓丹白露森林周日（12日）下午爆發第一場大火，內政部長努涅斯表示，周一（13日）又發現新的起火點，與原有的起火點結合，火場面積已超過1300公頃，消防員尚無法控制。

他透露，由於在火災區域1000米範圍內發現約10處起火點，因此火災可能涉及人為故意造成，他表示將會就此展開徹查。法國官方警告，對此類違法行為負有責任的人將受到刑事起訴。

巴黎處高溫警報 不利撲火

楓丹白露檢方周一表示，作為調查楓丹白露火災的一部分，已有2人被逮捕並拘留。這2人可能與當天在楓丹白露森林新發現的起火點有關，其中1人是沒有犯罪紀錄的18歲青年。據接近案件的消息人士表示，該名青年被拘留時雙手沾滿煙灰，身上還帶著打火機。

楓丹白露所在的巴黎大區目前仍處於高溫紅色警報狀態，同時有陣風，天氣條件不利於滅火。

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