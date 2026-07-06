南歐山火 | 西葡希臘山火肆虐 法國萬人疏散 環法單車賽禁觀眾觀戰

南歐地區受到熱浪侵襲，極端高溫引發大規模山火，吞噬葡萄牙、西班牙、法國及希臘等國超過1.9萬公頃的土地。法國西南部由於山火肆虐，上萬人被要求疏散，連知名體育賽事環法單車賽（Tour de France）也受到山火影響，宣布禁止觀眾在賽道旁觀戰。

極端氣候持續肆虐歐洲，南歐各國數百名消防員在周日疲於奔命撲救因熱浪再度降臨而失控的山火。這波火勢已燒毀超過1.9萬公頃的土地，面積相當於2個美國紐約曼哈頓。隨著部分地區氣溫預估將飆破攝氏40度，災情恐將進一步擴大。

環法單車賽第3路段賽事將禁觀眾觀戰。美聯社

南歐山火肆虐，希臘山火波及了2間工廠，引發有毒濃煙。法新社

在熱浪席捲下，南歐山火肆虐。法新社

法國派出飛機協助撲救山火。法新社

法16省發高溫警報 部分地區或達41度

新一輪熱浪周日亦再襲法國，當地氣象部門將全法16個省列入高溫橙色警報範圍，這些省主要位於西南部和南部地區。

氣象部門預測，法國西南部大部分地區氣溫周一將達到攝氏36至39度，朗格多克-魯西永地區的多個地方氣溫更可達40度。巴黎大區等地氣溫將升至攝氏33至36度。熱浪將逐步蔓延至法國大部分地區，在未來數日一些地區的氣溫可能會達到41度。

與此同時，法國西南部山火肆虐。東比利牛斯山脈上周六（4日）晚發生新的山火，火場面積已達2000公頃。東比利牛斯省方面已要求部分城鎮疏散，疏散人數約為上萬人。大約700名消防員被派至西南部城市佩皮尼昂附近救火。

環法單車賽罕見「沒有觀眾」

正在進行的2026年環法單車賽也受到山火影響，周一舉行的第3路段賽事將採取嚴格管制。

該路段橫跨西班牙與法國邊界，法國當局表示，為了安全起見，該路段將禁止觀眾在賽道旁與終點區聚集，僅允許參賽選手及必要的工作車輛通行，成為罕見「沒有觀眾」的環法賽事。

希臘山火波及2工廠 引發毒煙

希臘北部城市塞薩洛尼基的山火波及了2間工廠，引發有毒濃煙，當局呼籲居民緊閉窗戶。

西班牙東北部布拉瓦海岸的火勢在2天內燒毀2200公頃土地，消防部門警告，持續攀升的高溫將讓滅火工作更加艱鉅。葡萄牙方面，雖然消防人員已控制北部一處燒毀1.3萬公頃山火的8成火勢，但高溫警報仍未解除。

