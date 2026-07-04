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俄烏局勢｜普京宣佈俄軍「完全解放」盧甘斯克 烏參謀長：假消息

即時國際
更新時間：19:32 2026-07-04 HKT
發佈時間：19:32 2026-07-04 HKT

俄羅斯總統普京於當地時間7月3日視察俄聯合部隊集群一處輔助指揮所，並宣布俄軍已「完全解放」盧甘斯克，同時在頓涅茨克地區取得重大進展。不過，烏克蘭總參謀部4日否認，表示「這不過是又一批假信息」。

控制康斯坦丁諾夫卡成關鍵

據俄羅斯總統網站消息，普京當天與俄軍總參謀部負責人及各部隊指揮員召開軍事會議，聽取戰況匯報。普京指，俄軍正加快在整個戰線上的攻勢，並按總參謀部部署在盧甘斯克、扎波羅熱及赫爾松等多地持續推進。他形容烏軍試圖堅守陣地，但在俄軍猛攻下損失慘重並被迫撤退。

7月3日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，烏克蘭蘇梅市一棟公寓大樓在俄羅斯空襲中受損。 路透社
7月3日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，烏克蘭蘇梅市一棟公寓大樓在俄羅斯空襲中受損。 路透社

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普京透露，今年初以來俄軍已控制頓巴斯等地133個居民點和超過3000平方公里區域。

俄羅斯總參謀長格拉西莫夫在會議中向普京報告，俄軍已完全佔領頓涅茨克地區的康斯坦丁諾夫卡市。普京指，烏軍在斯拉維揚斯克、克拉馬托爾斯克、德魯日科夫卡及康斯坦丁諾夫卡設置了縱深梯次防禦體系，控制康斯坦丁諾夫卡是攻破這一體系「至關重要的一步」。

克宮發言人佩斯科夫其後召開臨時記者會，確認俄軍已「完全佔領」康斯坦丁諾夫卡。

一周內頻頻交火

烏克蘭官方尚未對俄方相關表態作出正式回應。

俄羅斯國防部發布的戰報顯示，6月27日至7月3日一周內，俄軍為回應烏方襲擊俄平民目標，摧毀了多處烏克蘭軍工設施、軍用機場及彈藥庫等目標。

烏克蘭國家安全局同日通報稱，其無人機對克里米亞兩處俄軍軍用機場實施打擊，初步信息顯示至少7架戰機損毀，俄方暫未回應。

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