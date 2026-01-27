Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

明州2公民遭射殺惹公憤 部分聯邦執法人員周二起撤離

即時國際
更新時間：12:17 2026-01-27 HKT
發佈時間：12:17 2026-01-27 HKT

美國移民執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市執法時開槍，造成2名公民死亡，引起公憤，令特朗普政府開始承受壓力。市長弗雷在與總統特朗普通話後表示，部分聯邦執法人員從周二開始離開明尼阿波利斯市。據報道，執法引起爭議的邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino）是預計離開的聯邦執法人員之一，傳聞會被調回加州先前的崗位。

邊境執法人員24日在明市擊斃37歲男護士普雷蒂（Alex Pretti），有關他當時拿著手機並非拿槍的畫面在網上瘋傳，抗議聲浪更為激烈。而前總統克林頓及奧巴馬都發聲譴責，甚至特朗普的共和黨內部也出現批評聲浪，白宮正忙於應對這一切。

部分聯邦執法人員會撤離明尼阿波利斯市。路透社
聯邦移民執法人員射殺示威者引起公憤。路透社
移民執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市執法時開槍，造成2名公民死亡，引起公憤。路透社
邊境巡邏隊指揮官博維諾（中），據報是預計離開的聯邦執法人員之一。路透社
特朗普：邊境沙皇將赴明尼阿波利斯

特朗普表示，邊境安全負責人霍曼將前往明尼阿波利斯，負責移民和海關執法局（ICE）的行動，直接向總統報告。此事似乎顯示，特朗普政府已開始承受政治壓力。

根據近期民調，多數美國民眾不滿ICE人員採取強硬手法。

特朗普說，他與明尼蘇達州州長汏爾茲有一段「非常愉快」的談話。 沃爾茲為民主黨人，過去多次遭特朗普指控貪腐，而這次特朗普對他的語氣已明顯轉變。

市長：總統同意目前狀況不能再繼續

特朗普又說，他也致電明尼阿波利斯市長弗雷。

弗雷在社交平台貼文說：「總統同意目前的狀況不能再繼續下去了」。

民主黨籍的弗雷續稱：「部分聯邦執法人員將從周二起開始撤離此地，而我將繼續爭取，讓其他參與打擊移民任務的聯邦人員也一起離開。」

傳邊境巡邏隊指揮官被調回加州

據報道，邊境巡邏隊指揮官博維諾是預計離開的聯邦人員之一。博維諾本月大部分時間都在明尼阿波利斯，有人看到他穿著軍裝，與居民對峙，甚至一度向抗議者投擲煙霧彈。

《大西洋月刊》報道，博維諾已被免去邊境巡邏隊指揮官職務，並被調回加州先前的崗位。

但國土安全部助理部長麥克勞克林在X上發文稱：「博維諾並未被解除職務。」


  

