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中環蘇豪區斜路「藏寶」 卑利街地舖980萬易手 39年勁賺逾15倍

樓市動向
更新時間：10:27 2026-08-05 HKT
發佈時間：10:27 2026-08-05 HKT

在中環蘇豪區行斜路，夏天隨時行到「懷疑人生」，但對投資者來說，此處不乏投資機會。

位於卑利街69至71號英邦大廈地下的一個約964方呎舖位（3號舖，實用約680方呎），最新以980萬易手，呎價約1.44萬。原業主早在1987年僅以59萬購入，持貨39年大賺921萬，物業升值達15.6倍。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖位於蘇豪大斜路，夏天行上去確實「好難頂」，大多數人選擇由堅道順勢向下行。舖位門闊14呎、深50呎，加上租客為精品咖啡店Hazel & Hershey，裝修雅緻，吸引大量遊客朝聖。

店內一杯手沖咖啡賣到190元，加上後方設有區內罕有的十多張天井露天座位，生意做得出色。只要租客交得起租，即使面對大斜路，仍是一舖難求的優質資產。

相關文章：銅鑼灣「舖王」回報高達9厘 投資者黎金元8750萬沽售 持貨17年勁輸半億

 

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