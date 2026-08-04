屋苑錄長情業主沽貨獲厚利 帝柏海灣勁賺1033萬 海怡半島升值2倍

整體樓市表現向好，在購買力釋放帶動下，近期有不少屋苑的長情業主趁機沽貨，部分更錄巨額升值個案，大角咀帝柏海灣一個約千呎單位持貨16年勁賺逾1033萬離場，而鴨脷洲海怡半島3房套單位20年間升值2.2倍。

整體樓市表現向好，在購買力釋放帶動下，近期有不少屋苑的長情業主趁機沽貨，部分更錄巨額升值個案。

利嘉閣聯席董事徐錦榮稱，大角咀帝柏海灣1座高層D室，面積約1014方呎，採3房套連士多房及工人套房間隔，可享維港海景，開價2808萬放售，獲區內用家經議價後以2608萬成交，呎價約25720元。據悉，原業主於2010年以1574.1萬買入，持貨16年至今易手，帳面勁賺1033.9萬或65.7%。

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大角咀帝柏海灣1座高層D室，面積約1014方呎，獲區內用家經議價後以2608萬成交。

駿豪閣賺662萬沽

利嘉閣營業董事鍾肇基指，西半山駿豪閣高層F室，面積約521方呎，採2房間隔，可享山海景，吸引區內分支家庭以1032萬購入，呎價約19808元。據悉，原業主早於1993年以約370萬買入單位，持貨33年至今易手，帳面大幅獲利約662萬或1.8倍。

天晉1086萬售升1.2倍

美聯分行區域聯席董事馬立成稱，將軍澳天晉1期星鑽海高層E室，面積約538方呎，屬2房間隔，單位叫價1120萬放盤約一周，近期獲區內客議價後以約1086萬承接，呎價約20186元。據了解，原業主於2011年以約486萬購入單位，持貨約15年轉手，帳面賺約600萬或1.2倍。

中原分行首席分區營業經理盧鏡豪說，鴨脷洲海怡半島19座高層C室，面積581方呎，採3房套間隔，最新以855萬成交，呎價14716元。據了解，原業主於2006年以264萬購入單位，持貨20年轉手，帳面獲利591萬或2.2倍。

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藍灣半島每呎1.63萬售

另邊廂亦有投資者買樓收租，中原分行副分區營業經理冼子明表示，小西灣藍灣半島3座低層F室，面積455方呎，屬2房間隔，最新以745萬成交，呎價16374元。新買家為外區投資客作投資收租，參考同類單位月租約2.2萬計，新買家預計可享約3.5厘租金回報。據了解，原業主於2023年以732萬購入單位，持貨3年轉手，帳面獲利13萬或1.8%。

小西灣藍灣半島3座低層F室，面積455方呎，屬2房間隔，最新以745萬成交。

祥益高級分行經理龍超君說，屯門寶怡花園3座中層C室，面積415方呎的2房戶，單位附設雅裝，收樓後毋須大執即可入住，最新獲年輕情侶以389萬購入上址，呎價約9373元。