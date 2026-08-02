內地生「一筆過」付近26萬租天鑽 稱租金合理兼方便上學

暑期租務旺季持續，市場連續錄內地生來港租樓個案。中原高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔天鑽8座低層H室，面積525方呎，2房間隔，業主原以每月約22,500元放租，議價後以2.16萬租出，呎租41元。

據了解，新租客為內地生，將於區內升大學，有見屋苑環境舒適，間隔合用，租金合理，加上方便上學，即決定先付一年租金形式租入單位自用，涉資逾25.9萬。業主早於2019年以662萬購入單位，按上述租金計算，回報率可享3.9厘。

翔龍灣獲1.82萬承租

港置分區董事宋國權指，土瓜灣翔龍灣1座中層H室，面積約361方呎，議價後新近獲外區學生以約1.82萬承租，呎租50元。業主於2018年5月以約691萬購入上述單位，若以現時租金水平計算，回報約3.2厘。

The HOLBORN「零議價」租出

另外，隨着租金不斷上行，加上盤源消耗加快，有家庭客不惜「零議價」，但求成功承租心儀單位。利嘉閣聯席董事吳玉蘭稱，西灣河The HOLBORN A座高層A3，面積約259方呎，最近「零議價」以1.95萬租出，呎租75元。