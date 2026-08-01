「北都」標準補價按年升4.2%至13.6% 換地後住宅每呎2230至2880元

政府全力發展北都，地政總署昨公布北都10個分區農地轉換用途，標準金額補地價金額，最新換地後發展住宅價值每呎補價介乎2230至2880元，按年升約4.2%至13.6%；而作非住宅用途價值按年則跌約10.5%至21.4%，最新每呎補價約929至1579元。

據地政總署昨發出的《地政處作業備考》資料顯示，北都10個分區地皮分為農地、非住宅及住宅用途，當中農地每方呎值價約465元、非住宅每方呎值價約743至1068元、住宅用途每呎值價約1719至2183元。

涉10個分區 元朗市中心補價最高

若換地後補地價發展非住宅，每呎介乎929至1579元；若作住宅發展，每呎則介乎2230至2880元，當中以元朗市中心最高。

上述10個分區，包括元朗、北區和屯門三區內的現有新市鎮範圍，以及現有和擬議鐵路站一公里半徑範圍內，適用範圍將劃為10個分區，包括元朗市中心、洪水橋站、錦上路站、天水圍站、新田站、牛潭尾站、凹頭站、粉嶺/上水市中心、古洞站及屯門市鎮的兩個分區。

標準金額徵收計算方法為契約修訂後（After Value）的土地價值，扣減契約修訂後前（before Value）的價值，並在適用情況下減去相等於興建政府設施或工程費用可扣減款項；另外，政府將會每年檢討一次。

另更新工廈標準金額補地價水平

與此同時，地政總署昨日同時更新工廈標準金額補地價水平，按重建前價值計算，每呎工廈地價約1254至2369元；特殊工業地價則維持按一般工業地價70%計算。而最新現代工業的補地價後每呎價值1394至3530元，商業每呎價值1579至3902元，住宅約3066至7804元。

工廈標準金額補地價是政府為1987年前落成舊工廈重建推出的法定固定收費機制，涵蓋港島、九龍東、九龍西、新界南及新界北五大區域，並提供現代工業與商業用途的不同收費標準。

