中國海外69.02億奪市建紅磡庇利街項目 力壓6財團

市建局紅磡庇利街及浙江街交界住宅項目，周一（27日）共接獲7份標書後，今日開標，由中國海外以69.02億元力壓6財團投得發展合約，以住宅樓面計每呎樓面地價約10,532元，若以整個項目總樓面計每呎地價則為9,362元。

料供約1200伙

上述項目地盤面積約8.18萬方呎，當中住宅可建總樓面約65.53萬方呎，預計最少可以提供約1,200個住宅單位，連同8.19萬方呎非住宅樓面，整個項目可建總樓面約73.72萬方呎。

市建局行政總監蔡宏興指，感謝所有投標者的參與，並欣見他們對與市建局合作創造優質住宅項目及提升舊區已建設環境的興趣。

擬打造九龍臨海住宅

中國海外地產董事總經理游偉光表示 ，市建局紅磡庇利街/ 浙江街項目位於「東維港灣區」核心臨海地段，交通便利，周邊配套成熟，發展潛力巨大。項目佔地約8.2萬方呎，總發展面積約73.7萬方呎，將打造成九龍區罕有的大型臨海住宅。公司將持續拓展優質土地儲備，鞏固可持續發展動能。

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