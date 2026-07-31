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銅鑼灣「舖王」回報高達9厘 投資者黎金元8750萬沽售 持貨17年勁輸半億

樓市動向
更新時間：12:49 2026-07-31 HKT
發佈時間：12:49 2026-07-31 HKT

銅鑼灣怡和街一個接近崇光百貨的「舖王」，以8750萬易手，呎價約11.6萬(未計閣樓)，買家料為內地客，收取回報高逾9厘；原業主投資者黎金元，持貨17年勁輸半億，舖位身價暴瀉近40%。

呎價11.6萬 內地客承接

銅鑼灣怡和街1號地下Q號舖連入則閣樓，地舖及閣樓建築面積各約750方呎，本月初以8750萬沽，呎價約11.6萬（未計閣樓），買家透過公司名義購入，股東及董事均為普通話拼音姓名，相信是底氣十足的內地客，該舖現由英國天然護膚品牌「Lush」以68萬租用，新買家回報9.3厘。

銅鑼灣怡和街1號地下Q號舖連入則閣樓，以8750萬易手。
銅鑼灣怡和街1號地下Q號舖連入則閣樓，以8750萬易手。

原業主為資深投資者黎金元，於2009年金融海嘯後，透過金聯行有限公司（GOLD KING LIMITED）購入物業，作價1.45億，當時核心區舖市歷經沙士後六年急升，自由行風頭仍然強勁，該舖佔盡地利，斜對面為崇光百貨及港鐵站口，靚舖難求。黎氏接手後，化妝品連鎖店曾以月租高達105萬承租。

可惜時移世易，黎金元嘗過甜頭，最後難敵市況逆轉沽售，持貨17年帳面蒸發5750萬，舖位身價暴瀉近40%，上演一場高位追入，半億買教訓的舖市傳奇。

英皇持貨五年淨賺6500萬

回顧該舖歷史，值得一提的是，該舖過往兩度轉手，皆由喜來登促成，英皇於2004年初沙士剛過去時，僅以8000萬向林贊記買入，自用五年後，轉手以1.45億售予黎金元，淨賺6500萬，升值逾81%。只是，接捧的黎金元未能複製賺錢傳奇，在市況大洗牌下蝕讓沽貨，雖然不見5700萬，不過，該舖位高峰時年收逾千萬，歷時數年，相信收租能夠抵銷部分虧損。

黎金元從事鐘錶行業，寫字樓設於尖沙咀，早年持有美麗都大廈不少地舖；2010年開始，他先後向九建購入旺角彌敦道信和中心近20個舖位，涉資達4.47億。2023年6月，他沽售中半山愛都大廈3座高層F室（約2888方呎），作價1.4億，單位於2014年10月以1.1億買入，持貨9年帳面賺約3000萬或27%。

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