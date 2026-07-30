各大屋苑續錄「賺多過蝕」 本月獲利逾147宗 鰂魚涌惠安苑帳賺54倍最高
發佈時間：10:53 2026-07-30 HKT
儘管近期樓市交投量有所減少，然而隨着樓價穩步上揚，本月各大屋苑繼續錄「賺多過蝕」。《星島》統計全港141個屋苑，其中122個錄獲利成交，所佔比率約87%，涉及獲利個案逾147宗，帳面獲利金額介乎4萬至2930萬，帳面賺幅介乎0.37%至54倍。
鰂魚涌惠安苑880萬售升54倍
本月錄得的獲利個案當中，帳面賺幅最高仍然是長情業主沽貨獲利離場，其中鰂魚涌惠安苑D座低層2室，面積848方呎，3房1套間隔，單位以880萬成交，呎價10377元。據了解，原業主早年以16萬購入單位，經過多年後沽出，帳面獲利864萬，帳面賺幅高達54倍。
帳面賺幅次高為西營盤暢園中層A室，面積約767方呎，採3房1套間隔，單位以1020萬連車位售出，呎價約13299元。據悉，原業主於1978年以約36.5萬連車位買入，持貨約48年轉售，帳面獲利983.5萬，帳面賺幅逾26.9倍。
至於帳面獲利金額方面，最多為跑馬地禮頓山1座高層C室，面積1128方呎，採3房1套連工人套間隔，連車位以4200萬成交，呎價37234元。據了解，原業主於2000年以1270萬連車位購入上述物業，持貨26年轉手，帳面勁賺2930萬，期內單位升值2.3倍。
帳面獲利金額第二多為紅磡海逸豪園18座低層C室，面積1101方呎，採3房1套連工人套房間隔，以2480萬成交，呎價約22525元。據悉，原業主於2001年以933萬買入單位，持貨25年轉售，帳面賺1547萬或約1.7倍。
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本月部分獲利成交個案：
|地區
|屋苑／單位
|面積（方呎）
|成交價約（萬元）
|購入價約（萬元）
|帳面獲利約（萬元）
|賺／蝕幅約（倍）
|原業主購入年份
|鰂魚涌
|惠安苑D座低層2室
|848
|880
|16
|864
|54
|-
|西營盤
|暢園中層A室
|767
|1020
|36.5
|983.5
|26.9
|1978
|大埔
|新興花園5座低層F室
|591
|595
|29
|566
|19.5
|1986
|西半山
|禮賢閣低層B1室
|970
|1438
|88
|1350
|15.3
|1981
|九龍灣
|德福花園D座中層15室
|538
|628
|49
|579
|11.8
|1988
美聯料二手交投下月回升
美聯高級董事布少明表示，本月二手成交「價升量跌」，交投量有所放緩，預計最終錄逾4000宗成交，較上月減少1至2成。不過，由於業主叫價仍然強硬，樓價仍可微升0.5%。下月隨着大型新盤部署推售，購買力有望釋放，因此相信二手交投亦會帶動，或可重回5000宗水平。
蝕讓成交按月跌38%
樓價持續向上，屋苑蝕讓個案顯著減少。《星島》統計顯示，7月至今已知二手成交當中，蝕讓個案錄約50宗，較上月81宗，按月減少38%，涉及39個屋苑，按月減少13個或25%，帳面蝕讓金額5萬至571萬，帳面蝕幅0.94%至29.92%。
維港頌帳蝕571萬最多
本月帳面蝕讓金額最多為北角維港頌1座中高層A室，面積1455方呎，以4900萬成交，呎價約33677元。原業主於2017年以5471萬購入單位，持貨9年轉售，帳面蝕讓571萬，帳面蝕幅10.44%。
至於帳面蝕幅最多為旺角Larchwood低層B室，面積210方呎，開放式間隔，以約378萬成交，呎價18000元。原業主2023年以約539.4萬購入，持貨約3年轉售，帳面虧蝕約161.4萬，單位期內跌價29.92%。
帳面蝕幅第二多為長沙灣ONE MADISON高層D室，面積250方呎，以405.8萬成交，呎價16232元。原業主於2018年以555萬購入單位，持貨近8年轉售，帳面蝕讓149.2萬，帳面蝕幅約26.88%。
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