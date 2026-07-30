各大屋苑續錄「賺多過蝕」 本月獲利逾147宗 鰂魚涌惠安苑帳賺54倍最高

儘管近期樓市交投量有所減少，然而隨着樓價穩步上揚，本月各大屋苑繼續錄「賺多過蝕」。《星島》統計全港141個屋苑，其中122個錄獲利成交，所佔比率約87%，涉及獲利個案逾147宗，帳面獲利金額介乎4萬至2930萬，帳面賺幅介乎0.37%至54倍。

鰂魚涌惠安苑880萬售升54倍

本月錄得的獲利個案當中，帳面賺幅最高仍然是長情業主沽貨獲利離場，其中鰂魚涌惠安苑D座低層2室，面積848方呎，3房1套間隔，單位以880萬成交，呎價10377元。據了解，原業主早年以16萬購入單位，經過多年後沽出，帳面獲利864萬，帳面賺幅高達54倍。

鰂魚涌惠安苑D座低層2室，面積848方呎，以880萬成交，呎價10377元。

帳面賺幅次高為西營盤暢園中層A室，面積約767方呎，採3房1套間隔，單位以1020萬連車位售出，呎價約13299元。據悉，原業主於1978年以約36.5萬連車位買入，持貨約48年轉售，帳面獲利983.5萬，帳面賺幅逾26.9倍。

至於帳面獲利金額方面，最多為跑馬地禮頓山1座高層C室，面積1128方呎，採3房1套連工人套間隔，連車位以4200萬成交，呎價37234元。據了解，原業主於2000年以1270萬連車位購入上述物業，持貨26年轉手，帳面勁賺2930萬，期內單位升值2.3倍。

帳面獲利金額第二多為紅磡海逸豪園18座低層C室，面積1101方呎，採3房1套連工人套房間隔，以2480萬成交，呎價約22525元。據悉，原業主於2001年以933萬買入單位，持貨25年轉售，帳面賺1547萬或約1.7倍。

相關文章：長情業主沽貨獲厚利 灣景廣場3房825萬易手 持貨18年勁賺逾530萬

本月部分獲利成交個案：

地區 屋苑／單位 面積（方呎） 成交價約（萬元） 購入價約（萬元） 帳面獲利約（萬元） 賺／蝕幅約（倍） 原業主購入年份 鰂魚涌 惠安苑D座低層2室 848 880 16 864 54 - 西營盤 暢園中層A室 767 1020 36.5 983.5 26.9 1978 大埔 新興花園5座低層F室 591 595 29 566 19.5 1986 西半山 禮賢閣低層B1室 970 1438 88 1350 15.3 1981 九龍灣 德福花園D座中層15室 538 628 49 579 11.8 1988

美聯料二手交投下月回升

美聯高級董事布少明表示，本月二手成交「價升量跌」，交投量有所放緩，預計最終錄逾4000宗成交，較上月減少1至2成。不過，由於業主叫價仍然強硬，樓價仍可微升0.5%。下月隨着大型新盤部署推售，購買力有望釋放，因此相信二手交投亦會帶動，或可重回5000宗水平。

蝕讓成交按月跌38%

樓價持續向上，屋苑蝕讓個案顯著減少。《星島》統計顯示，7月至今已知二手成交當中，蝕讓個案錄約50宗，較上月81宗，按月減少38%，涉及39個屋苑，按月減少13個或25%，帳面蝕讓金額5萬至571萬，帳面蝕幅0.94%至29.92%。

維港頌帳蝕571萬最多

北角維港頌1座中高層A室，面積1455方呎，以4900萬成交，呎價約33677元。

本月帳面蝕讓金額最多為北角維港頌1座中高層A室，面積1455方呎，以4900萬成交，呎價約33677元。原業主於2017年以5471萬購入單位，持貨9年轉售，帳面蝕讓571萬，帳面蝕幅10.44%。

至於帳面蝕幅最多為旺角Larchwood低層B室，面積210方呎，開放式間隔，以約378萬成交，呎價18000元。原業主2023年以約539.4萬購入，持貨約3年轉售，帳面虧蝕約161.4萬，單位期內跌價29.92%。

帳面蝕幅第二多為長沙灣ONE MADISON高層D室，面積250方呎，以405.8萬成交，呎價16232元。原業主於2018年以555萬購入單位，持貨近8年轉售，帳面蝕讓149.2萬，帳面蝕幅約26.88%。

相關文章：15指標屋苑估價按月上揚 北角和富中心漲近4%稱冠 一個屋苑2個月累升逾7%