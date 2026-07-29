豪宅屋苑暑假租務活躍 畢架山一號5.6萬租出 內地生年付22.8萬租63 POKFULAM

本港住屋需求有增無減，在暑假租賃旺季市場表現強勁，部分中上價屋苑連錄個案，九龍塘畢架山一號一個3房戶以5.6萬租出，而西半山63 POKFULAM開放式戶由內地生租付全年22.8萬承租。

畢架山一號呎租53元

中原分行高級資深分區營業經理佘慧媛說，九龍塘畢架山一號5座中層F室，面積1054方呎，採3房套房連工人套房間隔，景觀開揚翠綠，最新以5.6萬租出，呎租53元。業主於2020年3月以2408萬買入單位，可享2.8厘租金回報。

九龍塘畢架山一號5座中層F室，面積1054方呎，最新以5.6萬租出，呎租53元。

御龍山月租4.15萬

中原分區經理曾紀賢表示，火炭御龍山11座中層B室，面積924方呎，3房連套房及工人套房間隔，望馬場景，開價約4.25萬放租，最新獲同區家庭客議價後以4.15萬承租，呎租45元。

港置分行首席分區董事宋國權指，啟德1號II第3座低層G室，面積約799方呎，屬3房連儲物室間隔，外望內園景觀，環境清靜。業主原叫租4.2萬放租約兩星期，即獲區內客垂青，最終議價至4萬租入，呎租約50元。據悉，新租客為一對夫婦，連同小朋友及工人姐姐一同入住，屬區內分支家庭。由於鍾情單位內園清靜，加上間隔合用，僅睇樓一次即決定承租。

馬灣珀麗灣連錄租賃個案

港置分區董事熊建明稱，馬灣珀麗灣連錄租賃個案，包括5期29座高層D室，面積799方呎，屬3房1套連多用途房間隔，附設環保露台，座向藍巴勒海峽，全海景觀一覽無遺。單位採落地玻璃設計，室內自然光充沛，空間感十足。業主原叫租2.9萬，新租客參觀後即時議價至2.8萬承租，呎租約35元，創該戶型年內租金新高。

另一宗為該屋苑1期12座高層B室，面積678方呎，屬3房套戶型。坐擁青馬大橋遼闊海景，新租客僅睇樓一次，便對單位景觀及採光極為滿意，隨即決定以2.1萬承租，呎租約31元。值得留意的是，該單位原租約尚未屆滿，新租客仍果斷承接，反映市場對優質海景3房戶渴求程度。

西半山63 POKFULAM獲內地生承租 呎租91元

西半山63 POKFULAM第1座中層E室，面積209方呎，最新以每月1.9萬獲內地生租住。

中原分行高級資深分區營業經理梁志昌指，西半山63 POKFULAM第1座中層E室，面積209方呎，最新以每月1.9萬獲內地生租住，並一次過預繳全年租金，涉及22.8萬，呎租約91元。據了解，業主於2024年以463萬購入單位，可享4.9厘租金回報。

美聯分行高級營業經理謝國安透露，北角維峯．浚匯低層C室，面積約265方呎，以每月1.85萬租出，呎租約70元。業主於2019年以約687萬元購入上述物業，若以目前租金水平計算，租金回報率約3.2厘。

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