長情業主沽貨獲厚利 灣景廣場3房825萬易手 持貨18年勁賺逾530萬

樓市進入「健康整固期」階段，不少長情業主趁勢沽貨獲「豐厚」利潤；中原分行高級分區營業經理徐偉業表示，荃灣灣景廣場低層D室，面積579方呎的3房間隔，享開揚市景，開價850萬放盤1星期，吸引上車客議價後以825萬易手，呎價14249元。原業主於2008年292萬買入單位，持貨約18年轉手，帳面勁賺約533萬或1.8倍。

領峯790萬售升72%

利嘉閣首席聯席董事鄭啟聰稱，將軍澳日出康城領峯7座中層LA室，面積約680方呎，屬3房套間隔，外望開揚景致，叫價798萬放售，獲區內家庭客議價至790萬成交，呎價約11618元。據悉，原業主於2009年以約459.9萬一手購入，持貨17年易手，帳面獲利約330.1萬或72%。

名都帳賺285萬

中原首席分區營業經理楊浩鴻說，上水名都4座中層C室，面積376方呎的2房戶，叫價約448萬，區內客議價後最終以422萬易手，呎價11223元。據了解，原業主於2008年以137萬購入，持貨約18年轉手，帳面獲利285萬或2倍。

利嘉閣分行首席聯席董事黃偉基稱，火炭御龍山1座中層B室，面積約684方呎，屬3房套間隔，由外區換樓客議價後以1300萬成交，高市價約3%，呎價約19006元。據悉，原業主於2024年以約1108萬買入，持貨2年轉手，帳面獲利約192萬或17%。

美聯分行助理區域經理鄭琨指，西灣河嘉亨灣5座高層H室，面積約314方呎的1房戶，原叫價650萬放盤，議價後以628萬成交，呎價約20000元。原業主於2012年以約480萬購入上述物業，持貨約14年轉手，帳面獲利約148萬或31%。

相關文章：差估署6月樓價指數升0.3% 連升13個月 上半年累升7.9%

