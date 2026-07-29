內地生湧港狂掃東鐵沿綫租盤 頻獲「一炮過」交全年租 代理： 盤源極缺 連傢俬最搶手｜區區睇樓

政府近年大力推廣「留學香港」品牌，成功吸引大批內地生來港升學，帶動暑期租賃市場進入「搶租潮」。其中，東鐵綫沿綫因連接中文大學、城市大學及教育大學等6間學府，成為內地生租樓的兵家必爭之地。有地產代理表示，由於本港大學宿位長期供不應求，沙田、大圍及粉嶺等東鐵沿綫租盤極為搶手，更頻頻出現內地生「一炮過」豪付全年租金的成交個案。

兩女學生夾租第一城

鄰近港鐵站的沙田第一城，向來是內地生的熱門租樓目標。中原地產副分區營業經理周家傑表示，屋苑最新錄得50座高層A室租賃成交，實用面積284方呎，屬2房間隔。單位原本叫租1.58萬元，經議價後以每月1.53萬元租出，實用呎租約54元。新租客為兩名將於新學年來港升學的內地女學生，因鍾情屋苑位置方便且間隔實用，決定以「一炮過」形式繳付全年租金，方便日後上學。

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柏傲莊特色戶呎租71元

距離大學站僅3個站的大圍站，同樣深受內地生歡迎。中原地產分區營業經理趙國華指出，大圍站上蓋屋苑柏傲莊6B座高層連天台特色戶，實用面積334方呎，採1房間隔，獲一名內地女學生以每月2.38萬元承租，實用呎租高達71元。據悉，該名女生看中屋苑位處港鐵站上蓋，生活配套完善，故選擇一次過預繳一年租金。

網上睇片鎖定粉嶺中心

新界北區方面，美聯物業助理營業董事王子超表示，粉嶺中心及粉嶺名都等屋苑租盤向來搶手，目前盤源極為短缺，業主基本「不愁無客」；若單位齊備傢俬，更往往能火速租出。以粉嶺中心D座中高層2室為例，實用面積513方呎，剛以月租1.7萬元租出，實用呎租約33元。據悉，該名內地生早前先透過視頻遙距睇樓，來港視察實地約一星期後即拍板承租，並以「一筆過」年付全數租金。租客主要心儀單位附設全套傢俬，且步程鄰近港鐵站，方便日常出入。

同區粉嶺名都亦錄得同類成交，屋苑3座中層H室，實用面積454方呎，屬3房間隔，連全屋傢俬，新近以月租1.75萬元租出，實用呎租約39元，同樣獲內地生預繳全年租金承租。業界分析指，內地生大多只在港短期留學，對單位的裝修及家具要求較具彈性，一般毋須豪華裝修或大翻新，變相為業主節省了不少前期裝修及保養成本。

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