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柏瓏II 3房呎價2.06萬沽 創今年新高

樓市動向
更新時間：14:55 2026-07-28 HKT
發佈時間：14:55 2026-07-28 HKT

信和牽頭發展的元朗錦上路站柏瓏II昨日以招標方式售出位於8座12樓A2室，面積831方呎，為3房套房連儲物室和工人套房間隔，成交價1713.15萬，呎價20616元，創今年以來項目呎價新高。

ST. GEORGE'S 2662萬售

同系何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日亦售出位於3座6樓C室，面積772方呎，以2662萬售出，呎價34482元，項目第3座單位亦告全數售罊。

瑜一．天海招標推7伙

華懋及港鐵合作的何文田瑜一．天海備受內地及本地多元客源追捧，發展商昨日上載最新銷售安排，招標推7伙，其中包括3伙連平台特色戶，招標期於周五（31日）正式開始。

新招標單位中3伙特色戶均位於第2A座，其中地下D室，面積889方呎，屬於3房1套連梗廚及儲物室戶型，附設469方呎的平台，可經大廳、主人睡房及廚房前往。另外兩伙為2A座1樓B室及C室，同為2房梗廚單位，面積分別555及550方呎，附設152及159方呎平台。

何文田瑜一．天海昨日上載最新銷售安排，招標推7伙，其中包括3伙連平台特色戶。
何文田瑜一．天海昨日上載最新銷售安排，招標推7伙，其中包括3伙連平台特色戶。

同日起另招標推4間3房大宅，當中面積最大為1A座地下A室，面積達1108方呎，為3房1套連梗廚及儲物室戶型；同步推出1A座地下B室及C室，面積同為967方呎，以及1B座19樓A室，面積960方呎，均屬3房1套間隔。

事實上，是次為發展商於過去一周內第2度加推，項目4伙2A座高層特色單位於昨日起正式招標，面積1556至1615方呎，附設平台或天台，暫時仍待發展商公布招標結果。

為迎合鍾情特色單位的豪宅買家，發展商另推出家具優惠，購買指定特色單位，可享價值100萬的家具禮券，總值700萬。

瑜一系列累套現逾133億

何文田瑜一系列分3期發展，項目從5月至今售出34伙，套現10億，包括5宗為特色單位成交，佔其中2.6億，不乏新高成交。開售至今累沽759伙，佔整體逾9成，套現逾133億。

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