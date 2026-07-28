鐵沿綫盤狂吸内地生 頻獲「一炮過」全年租金 代理： 空置率極低 業主不愁無租客

政府近年大力推廣「留學香港」品牌，吸引大批內地生來港就讀。踏入暑期搶租潮，其中東鐵綫沿綫連接多間大學，租賃活躍，更頻現内地生「一炮過」豪付全年租金。東鐵綫沿綫有多達6間大學，包括中文大學、教育大學及城市大學等。有地產代理表示，由於本港大學的宿位長期不足，所以東鐵沿綫地區沙田、粉嶺及大圍站等租盤十分搶手。

2學生「夾租」一城2房



其中沙田第一城，鄰近港鐵第一城站，是内地生租樓熱門目標。中原地產副分區營業經理周家傑表示，沙田第一城最新一宗内地生承租單位為50座高層A室，實用面積284方呎，2房間隔，月租開價1.58萬，議價後以每月1.53萬租出，實用呎租約54元。新租客為2名內地女學生，新學年將於本港升學，見屋苑位置方便，間隔合用，即決定以「一炮過」年繳形式租入單位，方便上學。

女學生豪租柏傲莊1房特色戶



大圍站則3站直達大學站，亦吸引不少内地生，中原地產分區營業經理趙國華指出，大圍站上蓋屋苑柏傲莊6B座高層連天台戶，實用面積334方呎，1房間隔，獲一名內地女學生以每月2.38萬承租，實用呎租約71元。據悉，該名女學生睇中該屋苑位於大圍站上蓋，配套完善，一次過預先繳付一年租金。

至於粉嶺站附近的粉嶺中心、粉嶺名都等屋苑，不但鄰近港鐵站，基座設商場，租客可在屋苑範圍輕鬆解決衣食住行問題。

内地生網上先睇片 支付全年租金住粉嶺中心



美聯物業助理營業董事王子超稱，粉嶺中心、粉嶺名都等屋苑租盤向來搶手，業主不愁無客租，空置率極低。其中粉嶺中心最新錄得内地生承租個案，單位為D座中高層2室，實用面積513方呎，以月租1.7萬租出，實用呎租約33元，並以「一炮過」年繳租金。據悉，該名内地生先以視頻形式睇樓，再來香港參觀單位，約一星期後承租單位，主要喜歡單位内櫳全包傢俬，而且鄰近港鐵粉嶺站。

另外，粉嶺名都3座中層H室，實用面積454方呎，3房間隔，以月租1.75萬租出， 實用呎租約39元，全包傢俬，並獲内地生以「一筆過」支付全年租金。據了解，内地學生只屬短期留港讀書，對裝修、家具要求一般，不會要求豪裝或大翻新，減少業主前期裝修成本。

暑假未完，仍有大批學生陸續來港，相信租賃需求持續殷切。