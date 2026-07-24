Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

二手獲利上半年錄1.37萬宗 平均帳賺55% 人均袋299萬

樓市動向
更新時間：10:30 2026-07-24 HKT
發佈時間：10:30 2026-07-24 HKT

受惠樓價持續上揚，二手市場獲利成交個案明顯增加。中原數據顯示，今年上半年二手私人住宅錄13795宗獲利個案，創5年新高，總獲利金額達412億，平均每宗帳面獲利299萬，平均帳面賺幅55%。

樓價自去年低位累積反彈約18%，不少業主趁機止賺離場。今年上半年已知買入價的20270宗二手私人住宅買賣登記中，獲利成交佔13795宗，佔比高達68%，並且較去年下半年9728宗，大幅增加42%，每宗獲利金額介乎2000元至2.09億不等。

MOUNT NICHOLSON帳賺2.09億

帳面獲利金額最多為山頂MOUNT NICHOLSON 1期6號洋房，面積9455方呎，今年1月以10.39億易手，呎價109889元。
帳面獲利金額最多為山頂MOUNT NICHOLSON 1期6號洋房，面積9455方呎，今年1月以10.39億易手，呎價109889元。

其中，帳面獲利金額最多為山頂MOUNT NICHOLSON 1期6號洋房，面積9455方呎，今年1月以10.39億易手，呎價109889元。原業主2016年以8.3億購入物業，持貨10年轉售，帳面獲利達2.09億，帳面賺幅約25%，成為上半年「賺錢王」。

錦堂樓328萬「摸出」

上半年錄得的獲利成交中，原業主持貨平均912天，最短更只有半個月，物業為土瓜灣木廠街錦堂樓一個單位，面積347方呎，投資者4月14日以300萬買入，當月30日以328萬「摸出」，短短16日帳面獲利28萬，帳面賺幅約9.3%。

土瓜灣木廠街錦堂樓一個單位，面積347方呎，投資者4月14日以300萬買入，當月30日以328萬「摸出」，短短16日帳面獲利28萬，帳面賺幅約9.3%。
土瓜灣木廠街錦堂樓一個單位，面積347方呎，投資者4月14日以300萬買入，當月30日以328萬「摸出」，短短16日帳面獲利28萬，帳面賺幅約9.3%。

另外，上半年多達8個屋苑錄得逾百宗獲利個案，其中西沙SIERRA SEA及天水圍嘉湖山莊，各自錄得202宗及154宗，平均每宗獲獲金額119萬及247萬。

值得注意的是，上半年錄得的獲利成交中，有1601宗是在政府全面撤辣後購入，佔整體獲利成交逾一成，平均每宗獲利84.7萬，平均賺幅15%。

至於蝕讓成交，上半年錄約6308宗，按年增加近4成，創2008年金融海嘯後新高，佔整體成交約3成。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相信不少業主賣樓後，會將獲利資金重新入市，帶動新一輪換樓潮，若樓價企穩，下半年獲利比率有望重返7成水平。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
11小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
18小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
20小時前
謝賢離世｜網傳四哥病因及遺產分配  謝霆鋒發嚴正聲明促停止造謠：保留追究權利絕不姑息
謝賢離世｜網傳四哥病因及遺產分配  謝霆鋒發嚴正聲明促停止造謠：保留追究權利絕不姑息
影視圈
15小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
18小時前
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
影視圈
13小時前
2026馬年香港娛樂圈頻傳噩耗 堪輿學家唐碧霞拆解原因 「九紫離火」時代氣場大洗牌
2026馬年香港娛樂圈頻傳噩耗 堪輿學家唐碧霞拆解原因 「九紫離火」時代氣場大洗牌
影視圈
13小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
22小時前
熱帶氣旋紅霞 ‧ 持續更新︱今闖港800公里範圍 天文台屆時考慮發一號風球 評估周六稍後改發更高警告信號
熱帶氣旋紅霞 ‧ 持續更新︱今闖港800公里範圍 天文台考慮發一號風球 評估周六改發更高警告信號
社會
2小時前
世界盃決賽充滿爭議話題。
世界盃2026︱逾8萬阿根廷球迷簽名求重賽 惟近2900萬人聯署籲禁阿國日後參賽
即時國際
17小時前