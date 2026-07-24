二手獲利上半年錄1.37萬宗 平均帳賺55% 人均袋299萬

受惠樓價持續上揚，二手市場獲利成交個案明顯增加。中原數據顯示，今年上半年二手私人住宅錄13795宗獲利個案，創5年新高，總獲利金額達412億，平均每宗帳面獲利299萬，平均帳面賺幅55%。

樓價自去年低位累積反彈約18%，不少業主趁機止賺離場。今年上半年已知買入價的20270宗二手私人住宅買賣登記中，獲利成交佔13795宗，佔比高達68%，並且較去年下半年9728宗，大幅增加42%，每宗獲利金額介乎2000元至2.09億不等。

MOUNT NICHOLSON帳賺2.09億

帳面獲利金額最多為山頂MOUNT NICHOLSON 1期6號洋房，面積9455方呎，今年1月以10.39億易手，呎價109889元。

其中，帳面獲利金額最多為山頂MOUNT NICHOLSON 1期6號洋房，面積9455方呎，今年1月以10.39億易手，呎價109889元。原業主2016年以8.3億購入物業，持貨10年轉售，帳面獲利達2.09億，帳面賺幅約25%，成為上半年「賺錢王」。

錦堂樓328萬「摸出」

上半年錄得的獲利成交中，原業主持貨平均912天，最短更只有半個月，物業為土瓜灣木廠街錦堂樓一個單位，面積347方呎，投資者4月14日以300萬買入，當月30日以328萬「摸出」，短短16日帳面獲利28萬，帳面賺幅約9.3%。

土瓜灣木廠街錦堂樓一個單位，面積347方呎，投資者4月14日以300萬買入，當月30日以328萬「摸出」，短短16日帳面獲利28萬，帳面賺幅約9.3%。

另外，上半年多達8個屋苑錄得逾百宗獲利個案，其中西沙SIERRA SEA及天水圍嘉湖山莊，各自錄得202宗及154宗，平均每宗獲獲金額119萬及247萬。

值得注意的是，上半年錄得的獲利成交中，有1601宗是在政府全面撤辣後購入，佔整體獲利成交逾一成，平均每宗獲利84.7萬，平均賺幅15%。

至於蝕讓成交，上半年錄約6308宗，按年增加近4成，創2008年金融海嘯後新高，佔整體成交約3成。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相信不少業主賣樓後，會將獲利資金重新入市，帶動新一輪換樓潮，若樓價企穩，下半年獲利比率有望重返7成水平。

