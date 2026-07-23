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元朗上車盤錄罕見短炒 賠訂重售貨賣貴4% 一房355萬易手 業主3個月帳賺35萬

樓市動向
更新時間：14:27 2026-07-23 HKT
發佈時間：14:27 2026-07-23 HKT

隨着樓價持續向上，市場頻錄短炒獲利成交，近日元朗一個上車盤更罕見錄得一宗短炒賠訂重售個案，原業主持貨短短約三個月，帳面獲利35萬，單位升值接近11%。

美聯物業元朗YOHO HUB分行高級營業經理曹錦輝表示，成交單位為尚悅．方中層A室，實用面積約310平方呎，屬一房間隔。單位原於早前以約338萬元售出，惟原業主見市況持續向好，不惜賠訂重售，終以355萬元沽出，折合實用呎價約11,452元；新買家為用家，鍾情屋苑居住環境，加上銀碼吸引、樓價合預算，故拍板入市自住。

尚悅．方中層A室，實用面積約310平方呎，屬一房間隔。單位原於早前以約338萬元售出，惟原業主見市況持續向好，不惜賠訂重售，終以355萬元沽出。
尚悅．方中層A室，實用面積約310平方呎，屬一房間隔。單位原於早前以約338萬元售出，惟原業主見市況持續向好，不惜賠訂重售，終以355萬元沽出。

原業主於今年4月以320萬元購入上述物業，持貨僅3個月，是次重售帳面獲利35萬元，物業短時間內升值11%。

有代理行高層表示，去年樓價見底之後持續回升，差估署數據顯示，私人住宅售價已經連續12個月上升，累積升幅超過12％，加上政府全面撤辣之後，短期買賣毋須再繳付辣稅，因而帶動短炒獲利成交趨增。

展望未來，雖然息口走勢仍屬未知之數，但新盤定價變得進取，同時二手樓議價幅度收窄，有望帶動樓價繼續穩步向上，預期會錄得更多短炒獲利成交。

相關文章：Ken Sir呂宇健再沽荃灣中心獲利 兩房15個月炒貴超3成 兩年累沽10伙帳賺逾1130萬

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