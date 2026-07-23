暑期租賃暢旺 元朗朗日峰1房1.38萬租出 每呎近50元創新高 業主享3.7厘回報

踏入暑期租賃旺季，租務市場明顯轉趨活躍，並且不乏創新高個案。中原區域營業經理王勤學表示，元朗朗日峰高層D室，面積277方呎，1房間隔，原以每月1.4萬放租，議價後獲元朗南發展工程人員以每月1.38萬承租，呎租近50元，呎租創屋苑新高，以業主今年2月購入價449萬計算，租金回報率約3.7厘。

維港頌連車位月租8.8萬

除高價租賃個案之外，大額租盤同樣有承接。美聯分行高級營業經理謝國安表示，北角維港頌8座中層B室，面積約1245方呎，屬4房套房連儲物房間隔，連一個車位，最新獲外區租客以每月8.8萬承租，呎租約70元。業主於2017年以約4263萬購入上址，料租金回報率約2.5厘。

北角維港頌8座中層B室獲外區租客以每月8.8萬承租，呎租約70元。

中原高級資深分區營業經理陳偉業表示，東涌昇薈1座高層B室，面積1420方呎，4房雙套房連儲物套房間隔，獲外籍家庭以每月4.3萬承租，呎租約30元，若以業主2015年購入價1488萬計算，租金回報率約3.5厘。

與此同時，租賃旺季內地生承租個案顯著增加。中原分行副分區營業經理黃保興表示，西營盤藝里坊．2號低層J室，面積243方呎，獲內地生以每月2.1萬承租，呎租86元。業主於2020年以639萬購入單位，租金回報率約3.9厘。

中原分行副分區營業經理周家傑表示，沙田第一城50座高層A室，面積284方呎，原以每月約1.58萬放租，議價後以每月1.53萬租出，呎租約54元。新租客為內地生，將於新學年在港升學，是次預以繳先付一年租金方式租用單位。

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