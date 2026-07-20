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白石角交投氣氛向好 上車客399萬購海日灣II開放式戶 呎價1.64萬

樓市動向
更新時間：10:58 2026-07-20 HKT
發佈時間：10:58 2026-07-20 HKT

中原資深區域營業經理賴思沛表示，大埔白石角區近期受利好消息帶動，交投氣氛向好，區內的海日灣II 6座中層B室，面積243平方呎，開放式間隔，議價後以399萬沽出，呎價約16420元。新買家為上車客，購入單位自用。

據了解，原業主於2019年以422萬購入上址，持貨7年，現沽貨帳面蝕23萬離場，單位期內貶值5.5%。

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海日灣II 6座中層B室，議價後以399萬沽出，呎價約16420元。
海日灣II 6座中層B室，議價後以399萬沽出，呎價約16420元。

首置客820萬購KOKO MARE

利嘉閣首席聯席董事萬達人稱，藍田KOKO MARE 9座中層J室，面積約489方呎，採2房連開放式廚房間隔，由首置客議價後以820萬成交，呎價約16769元。

祥益區域董事黃慶德說，屯門新圍苑錄區內首置客入市個案，屋苑B座低層8室，面積401方呎，2房間隔，買家表示熟悉區內環境，而且有親友居於鄰近屋苑，方便照應，以305萬（自由市場價）「即睇即買」作自住之用，呎價7606元。

據了解，原業主於2024年以約300萬（自由市場價）購入單位，是次轉手帳面獲利5萬，預料扣除使費平手離場。

鰂魚涌惠安苑980萬易手

另有市民「租轉買」晉身業主行列，中原分行經理梁嘉駿表示，鰂魚涌惠安苑F座高層4室成交，單位面積894方呎，採3房1套間隔，最新以980萬成交，呎價10962元。

梁嘉駿表示，新買家為租客，眼見樓市好轉，遂加快入市步伐「由租轉買」。

原業主1993年以238萬購入單位，持貨33年，是次轉手帳面獲利742萬，單位升值3.1倍。

此外，市場更錄得高市價成交，中原副區域營業經理張鎮邦表示，將軍澳新都城2期3座中層A室，面積441方呎，2房間隔，業主叫價660萬，在多組買家洽購下，最後搶高30萬以690萬閃電成交，呎價15646元，較日前同類成交貴約3%。

據了解，原業主於1999年2月以211萬購入單位，單位27年間升值479萬或2.3倍。

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