Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大學生每月1.9萬租尚逸

樓市動向
更新時間：16:34 2026-07-19 HKT
發佈時間：16:34 2026-07-19 HKT

近期本港租賃市場表現強勁，吸引不少學生及用家趁暑假出動租樓，利嘉閣分行高級經理凌健朗稱，西營盤尚逸低層C室，面積約215方呎，採開放式間隔，外望開揚城市景及部分海景，業主每月叫價2萬放租，獲港大學生，議價後以1.9萬承租，呎租約88元。據悉，業主於2024年以約422.7萬一手購入單位，現享租金回報約5.4厘。

西半山The Richmond中層1.65萬租出

中原分行高級資深分區營業經理譚嘉良指，西半山The Richmond中層C室，面積206方呎，採開放式間隔，向東北方，景觀開揚，最新以1.65萬租出，呎租80元。據了解，新租客為專才，心儀半山地段，同時能快速到達核心商業區，認為單位合適即決定承租。

華都花園連天台特色戶月租1.35萬

祥益區域董事袁思賢表示，屯門華都花園一個連天台特色戶，面積404方呎，獲區外客垂青。租客鍾情單位附設天台，可使用空間增加，加上內籠企理，而且屋苑附近有交通工具可直達工作地點，上述租客遂便決定「即睇即租」，以月租1.35萬承租單位，呎租33元。

祥益地產執行董事盤嘉茵說，屯門邁亞美海灣1座中層G室，面積398方呎的2房戶，單位內籠企理附部分家具，雙方考慮到租期配合，經議價後獲區內租客以1.08萬承租，呎租27元。


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
生活百科
7小時前
筲箕灣一帶暫停食水供應，水務署派出水車。
01:08
筲箕灣停水︱多幢大廈無食水 酒樓餐廳營業受影響 水務署派水車應急
突發
5小時前
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
生活百科
4小時前
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為自由 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為興趣 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
生活百科
19小時前
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
打風？天文台：低壓區周中逐漸發展 較大機會進入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社會
3小時前
星島申訴王｜越南酒店恐怖經歷 男員工擅闖入房 港女春光乍洩 投訴無門
星島申訴王｜越南酒店恐怖經歷 男員工擅闖入房 港女春光乍洩 投訴無門
申訴熱話
8小時前
方嘉柏 (左圖左二) 與101歲余老太 (左圖左) 開心聚會 相片截圖來源： 謝玲玲IG@hlingling
方嘉柏與101歲余老太開心碰杯
馬圈快訊
2026-07-18 15:15 HKT
居港日本妹驚訝香港「無人偷傘」！慨嘆日人不敢在公共場合放低遮 網民揭露背後真相......
居港日本妹驚訝香港「無人偷傘」！慨嘆日人不敢在公共場合放低遮 網民揭露背後真相......
生活百科
7小時前
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
22小時前