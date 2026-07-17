資深投資者1.65億沽遠東金融中心全層 持貨18年僅升值7%

資深投資者吳根海早前沽售金鐘指標甲廈遠東金融中心9樓全層單位，根據土地註冊處資料顯示，作價約1.6524億，呎價約1.53萬，原業主持貨約18年，帳面僅獲利約1124萬，升值約7%。

呎價1.53萬近期新低

遠東金融中心9樓全層，面積約10800平方呎，屬同區罕有全層放售，以作價約1.65億計算，呎價約1.53萬，以交吉形式交易。新買家料為Compass Offices或有關人士，購入作投資用途。

今番成交呎價僅1.53萬，屬近期新低。由於該單位屬物業低層，景觀不及高層單位開揚，呎價亦相對受壓。資料顯示，對比該廈47樓03至04室，面積約4359方呎，早前以約1.12億成交，呎價約25694元，9樓明顯低約40%。

持貨18年僅升值7%

該9樓全層由資深投資者吳根海持有，於2008年以約1.54億購入。2024年底以約2.7億放售後多次減價，至今年初已減至逾1.9億，最終以約1.6524億沽出，累減幅度近40%。原業主持貨約18年帳面獲利約1124萬，期內升值約7%。

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