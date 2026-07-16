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恒地底價5.8億統一黃埔街舊樓業權 拓必嘉坊版圖

樓市動向
更新時間：16:29 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:29 2026-07-16 HKT

恒基併購約16年的紅磡黃埔街最後1幢舊樓，在今年5月底獲土地審裁處批出強拍令，底價為5.8億元，今日在萊坊舉行公開拍賣，由手持「1號牌」的恒基執行董事黃浩明，在未有其他競爭對手的情況下以底價投得，成功統一業權發展。

黃埔街18至20A號。
黃埔街18至20A號。

兩地盤合併可建逾7.2萬呎

恒基在2024年底《新強拍條例》實施首日將黃埔街兩幢舊樓合併申請強拍，包括黃埔街18至20A號；同時一併納入申請的則為黃埔街22至24號和必嘉街88至90A號，惟該項目恒基早於2021年3月已透過強拍以4.8億元統一業權。

上址現為2幢樓高8層舊樓，於1957年落成，至今約69年樓齡。兩個地盤將會合併發展，佔地8,075方呎，未來將會按地積比率9倍進行重建，涉及可建總樓面面積逾72,675方呎，屬必嘉坊最新一期發展項目，料最快2031年落成。

黃埔街22至24號。
黃埔街22至24號。
必嘉街88至90A號。
必嘉街88至90A號。

紅磡舊樓併購歷時16年

據了解，恒基早於2010年起收購紅磡黃埔機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街等多條街道舊樓，至今已耗時約16年，整個項目佔地約10萬方呎，可建總樓面約100萬方呎。

其中部分地段已重建成新盤，近年先後推出銷售，包括BAKER CIRCLE系列共3個新盤，以及全新項目MIDTOWN SOUTH等樓盤。

相關文章：恒基黃埔街舊樓下月舉行拍賣 底價為5.8億 歷經逾十年收購

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