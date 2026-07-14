「舖王」黎永滔旺角旗艦舊樓3.5億沽 位處「神級十字路口」富途每月逾百萬租地舖

資深投資者黎永滔放售旺角旗艦舊樓，叫價一度高達6億，市場消息透露，物業最終減價40%，以3.5億易主。新買家不但購入一隻回報約5厘的「現金牛」，同時一併購入「未來想像空間」，物業具重建價值。

旺角亞皆老街67至71號全幢舊樓，地盤面積約2808方呎，具重建價值，落成後總樓面約2.8萬方呎，以易手價計算，每呎樓面地價1.25萬，若以現時月租約150萬計算，回報逾5厘，從往績看，該全幢不論旺市及淡市，都不愁租客，只因該物業位置佳，位處西洋菜南街與亞皆老街交界，可說是「神級十字路口」，人流如鯽，項目亦鄰近旺角新之城、旺角中心、T.O.P Shopping Mall、旅遊熱點通菜街（女人街）及花園街（波鞋街）。

黎永滔旺角亞皆老街67至71號全幢舊樓，作價3.5億。

該舊樓地舖堪稱「舖王」，見證舖市興衰，2015年，正值自由行的黃金年代，獲來自上海的珠寶金行老鳳祥搶租，月租高達約220萬。不過，隨着市況逆轉，老鳳祥於2021年黯然退租，舖位前後短租予食品店及時裝店，短租接近2年，以為旺角不復當年勇，新世代證券巨頭「富途牛牛」突然出現，豪擲每月約120萬簽下長約，呎租達522元。

該舊樓地舖堪稱「舖王」，見證舖市興衰，2015年，正值自由行的黃金年代，獲來自上海的珠寶金行老鳳祥搶租，月租高達約220萬。

曾計劃逾15億重建成商住項目

就該物業未來發展，新買家尚有另一個新方案可選擇，就是將舊樓「推倒重來」，事實上，原業主黎永滔曾動過心思，於2021年11月考慮將物業重建為商住項目，總投資額逾15億，落成後總樓面約2.8萬方呎，地下至2樓為舖位，每層約3000方呎，合共9000方呎，繼續收租，至於樓上提供35個住宅，主打面積200多至300方呎單位，落成後住宅拆售，舖位長線收租，惟後來遇上富途牛牛承租，放棄重建計劃。

資深投資者黎永滔。

雖然此旗艦舊樓大減價易手，但由於黎永滔早於20年前低價併購，加上經歷長時間收租，最終賺錢離場，新買家在淡市購入一隻「現金牛」，並擁有未來「無限想像空間」，購入價則是業主叫價的六折。

相關文章：「舖王」黎永滔放售旺角全幢物業 意向價6億 富途每月逾百萬租用地舖

