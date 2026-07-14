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屋苑租務趨活躍 畢架山一號頂層特色戶每月7.2萬租出

樓市動向
更新時間：09:48 2026-07-14 HKT
發佈時間：09:48 2026-07-14 HKT

踏入暑期租賃旺季，屋苑租務市場明顯更趨活躍。中原高級分區經理麥少基表示，九龍塘畢架山一號6座頂層連天台特色戶，面積1040方呎，採3房套連工人套房間隔，連面積876呎天台，最新連車位以每月7.2萬租出，呎租69元。業主於2018年以3500萬連車位購入物業，租金回報率約2.5厘。

美聯分行助理聯席董事蕭振邦表示，黃竹坑港島南岸Blue Coast 2B座中低層E室，面積約792方呎，屬3房連套房間隔，獲家庭客以每月4.5萬承租，呎租約56.8元。業主於2024年以約1739.3萬購入，租金回報率約3.1厘。

中原分行高級資深分區營業董事歐陽嘉俊表示，西營盤瑧蓺中高層B室，面積462方呎，2房間隔，最新以每月3.2萬租出，呎租69.3元。據了解，新租客為新香港人，業主於2025年以870萬買入，租金回報率約4.4厘。

中原分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，沙田第一城33座中層A室，面積820方呎，3房連套房間隔，原以每月3.5萬放租，議價後以每月3.45萬租出，呎租約42.1元。

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