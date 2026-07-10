觀塘海景商廈12年蝕59% 「工廈貴過甲廈」成市場奇景
更新時間：15:28 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:28 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:28 2026-07-10 HKT
觀塘海濱道一個甲廈單位蝕讓個案，建築面積高達18972方呎，坐擁一線海景，剛以約1.04億易手，呎價低見5487元。原業主內地商人，持貨12年虧讓逾1.5億，幅度高達59%。
觀塘甲廈1.04億售 12年慘蝕59%
觀塘海濱道181號one harbour square21樓1至3室，以1.04億易手，呎價5487元，翻查資料，原業主為一名內地商人，於12年前樓市高峰期以逾2.56億一手購入。持貨至今，帳面瘋狂虧讓逾1.526億，物業在12年間貶值幅度高達59%。反映出過去高溢價買入甲廈的內地資金，正面臨巨大套現或止蝕壓力，亦見商廈市場「去泡沫化」過程劇烈。「接貨」的新買家為本地實力港商，背景為從事找換店業務，反映出資金正從傳統投資客手中，流向具有實際營運及現金流支持的買家。
近日黃竹坑區內亦錄大面積甲廈單位，成交呎價低見2600元，重返30年前水平。過去幾年隨着港鐵南港島綫通車，炒得火熱的黃竹坑「商廈群」，如今在甲廈供應過剩、在家工作（WFH）文化及經濟轉型多重打擊下，防線告失守。
律師樓購柴灣細價工廈
正當甲廈造價「跌入泥沼」，市區工廈細單位卻展現出驚人承接力。近日柴灣工業城二期一個中低層單位，就以約660萬賣出，呎價達3727元，「工廈貴過商廈」成為市場奇景。
中原（工商舖）梁錦和表示，該成交為柴灣工業城二期6樓10室，面積約1771方呎，以約660萬易手，平均呎價達3727元，屬市價水平。新買家為梁浩然律師事務所，預計有機會自用單位。這反映出，「細細件」工廈造價，跑贏黃竹坑高格調辦公室。
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