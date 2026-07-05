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租盤搶手 禮頓山2房6萬租出 內地生「一炮過」租GREENWICH

樓市動向
更新時間：09:18 2026-07-05 HKT
發佈時間：09:18 2026-07-05 HKT

暑假期間為傳統租賃旺季，租盤極為搶手，除留學生租樓迎新學年外，加上本地剛需多重夾擊下，帶動租金持續上漲；市場消息指，跑馬地禮頓山9座中層B室，面積924方呎的2房單位，最新以每月6萬租出，呎租約65元。

憂選擇不多 提早7月起租

大灣置業執行董事陸家民指出，紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH一個面積315方呎的1房戶，獲內地生以1.95萬承租，並「一炮過」付全年租金，涉及23.4萬，呎租約62元。他指，租客為2名內地生，原定下月才合租，惟睇樓後有感選擇不多，擔心日後更難租到適合單位，決定提早7月起租。

環海．東岸1.3萬租出

中原副區域營業經理黎浩棠說，紅磡環海．東岸1A座中層L室，面積197方呎，採開放式間隔，單位座向北方，享開揚都市景，最新以1.3萬租出，呎租66元。業主於2019年以417萬購入物業，可享3.7厘租金回報。

祥益區域董事袁思表示，屯門時代廣場E座中層4室，面積346方呎，屬2房戶，單位年初完成翻新工程，內櫳嶄新可即租即住，獲區內客以1.37萬「即睇即租」，呎租約40元。

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