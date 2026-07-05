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盈翠半島2房945萬易手 業主持貨13年帳賺50%

樓市動向
更新時間：09:10 2026-07-05 HKT
發佈時間：09:10 2026-07-05 HKT

近期市場上未有大型全新盤推售，部分準買家回流二手市場覓「筍盤」，成交仍以中細價屋苑為主，利嘉閣助理營業董事彭錦添說，青衣盈翠半島2期11座高層G室，面積533方呎，屬2房戶，最新以945萬易手，呎價約17,730元；而原業主早於2013年以629萬購入，持貨13年易手，帳面獲利316萬或50.2%。

彭氏續指，同區藍澄灣3座中層G室，面積485方呎的2房單位，則以608萬沽出，呎價約12,536元；據了解，原業主於2020年以635萬購入，單位6年間貶值約27萬或4.3%。

天鑽持6年轉手蝕46萬

中原分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔天鑽9座低層A室，面積751方呎，3房套房連工人套房間隔，議價後以933萬獲區外客承接，呎價約12,423元。據了解，原業主於2020年以979萬購入，持貨約6年轉手，帳面蝕約46萬或4.7%。

祥益區域董事黃慶德指，屯門豐景園3座中層5室，面積340方呎，屬2房單位，單位內籠附雅裝，收樓後可省卻一筆裝修開支即可入住，而且廳房可望海景，獲區內首置客以398萬購入自住，呎價11,706元，屬市價成交。原業主於2009年以約86.1萬購入，持貨17年後轉手，帳面大幅獲利約311.9萬，升值逾3.6倍。

屯門山景邨128萬成交

祥益執行董事謝澤銘表示，屯門山景邨景業樓中層A2室，面積381方呎的2房單位，吸引區內客以128萬（居二市場價）承接，呎價約3,360元，屬市場價成交。原業主於2011年以約26萬（居二市場價）一手購入上址，持貨15年至今轉手，帳面獲利約102萬或3.9倍。

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