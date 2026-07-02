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豪宅持續錄成交 跑馬地禮頓山勁賺1400萬沽

樓市動向
更新時間：10:11 2026-07-02 HKT
發佈時間：10:11 2026-07-02 HKT

近日豪宅市場持續錄成交，跑馬地禮頓山1座中高層A室，面積1087方呎，屬3房套連工人房間隔，新近以3600萬連1個車位登記成交，呎價約33119元；而原業主早於2007年以2200萬購入，持貨19年轉手，帳面勁賺1400萬，期內單位升值約63.6%。

跑馬地禮頓山1座中高層A室，以3600萬連車位易手。
跑馬地禮頓山1座中高層A室，以3600萬連車位易手。

君臨天下3330萬易手

市場消息透露，九龍站君臨天下1座中低層D室，面積1051方呎，屬3房套單位，以3330萬成交，對比銀行估價約3177萬，高出約153萬或4.8%，呎價約31684元；據悉，原業主早於2014年以2420萬購入，持貨12年沽貨，帳面獲利約910萬或37.6%。

青衣盈翠半島2座一個鳳凰樓層單位（頂樓對下一層），面積897方呎，原則屬3房單位，新近以2000萬轉手，較銀行估價約1809萬，高出約191萬或10.6%，呎價約22297元。據了解，原業主早於2015年以1600萬購入，持貨11年沽貨，帳面獲利400萬或25%。

九龍塘嘉皇臺一個鳳凰樓層單位（頂樓對下一層），面積1764方呎，以4208萬成交，呎租約23855元；而原業主早於2014年以5300萬購入，單位12年間，帳面蝕約1092萬或20.6%

北角柏傲山2座中層B室，面積1290方呎，屬4房雙套間隔，最新以4100萬登記成交，呎價約31783元；據了解，原業主早於2015年以4461萬一手向發展商購入，持貨11年單位貶值約361萬或8.1%。

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