ONE STANLEY洋房1.62億沽 每呎造價4.88萬

建灝旗下赤柱ONE STANLEY洋房成交持續，今日沽出臨海第二排BERYL AVENUE 25號洋房，以1.6282億元招標售出，呎價約48,880元，屬同類戶型呎價新高。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述洋房面積3,331方呎，屬4房4套連書房套、工人套、工作間、儲物房、前後花園及天台間隔。洋房地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.2米，客飯廳空間分明，最長達 6.5 米，花園面積1,142方呎，前迎壯麗海景。

新買家為商人，並採用120天即供付款計劃，斥資1.6282億元連兩個車位購入，呎價約48,880元。

鄭智荣亦提到，而整個項目至今已售出49伙，總成交金額逾52.6億元。隨著豪宅交投升溫，項目不同間隔及戶型陸續被承接，可供出售之單位越來越稀缺，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，而ONE STANLEY亦有機會於9月份再度提升內部指引價。

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