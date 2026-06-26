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恒基黃埔街舊樓下月舉行拍賣 底價為5.8億 歷經逾十年收購

樓市動向
更新時間：10:19 2026-06-26 HKT
發佈時間：10:19 2026-06-26 HKT

政府2024年底放寬申請強拍門檻至七成業權及容許合併相連地段作單一申請後，當年首宗合併地盤申請個案、即恒基併購的紅磡黃埔街舊樓，在上月底獲土地審裁處批出強拍令後，最新落實在下月16日舉行公開拍賣，底價為5.8億。

上述項目是2024年底放寬舊樓強拍門檻首宗申請個案，門檻由以往最低80%，降低至70%業權，恒基在新強拍條例實施首日將黃埔街兩幢舊樓合併申請強拍，包括黃埔街18至20A號，現為1幢樓高8層舊樓，於1957年落成，至今約69年樓齡。

首宗合併地盤申請個案

同時一併納入申請的則為黃埔街22至24號和必嘉街88至90A號，同樣樓高8層，至今樓齡約69年，恒基本身早於2021年3月已透過強拍以4.8億統一業權。

事實上，前者地段因經營燒臘茶餐廳的東主關位源及相關人士持有約21.88%業權而拉鋸多時，其後關氏將在上月初以6900萬沽出該批物業。

可建總樓面逾4.5萬呎

發展商曾指，上述兩個地盤將會合併發展，而合併後佔地逾5000方呎，未來將會按地積比率9倍進行重建，涉及可建總樓面面積逾4.5萬方呎，屬必嘉坊最新一期發展項目。

翻查資料，恒基至今已耗時逾10年併購紅磡黃埔機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街等多條街道，其中部分地段已重建成新盤，近年先後推出銷售，包括BAKER CIRCLE系列共3個新盤，以及全新項目MIDTOWN SOUTH等樓盤，最新一期為首匯，該盤於今年3月底開售，3個星期內已售出逾8成單位，項目至今則累售217伙，佔整個樓盤近9成，合共套現逾18億。

相關文章：恒基紅磡黃埔街舊樓批強拍令 底價5.8億 高出前年申請時4倍

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