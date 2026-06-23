雅居樂陳氏家族逾12億沽南灣道39號 呎價9.5萬 造價創今年來新高

豪宅新盤大額成交不絕，由雅居樂陳氏家族持有的淺水灣南灣道39號項目，最新以12.38億售出，成交價創出今年以來單一項目新高紀錄，總樓面呎價約9.5萬。

南灣道39號項目位於《一手住宅物業銷售網》成交紀錄顯示，整個項目以12.38億售出，成交價創出今年以來單一項目造價新高。項目包括位於地下A室、1樓B室、2樓C室及3樓D室連天台，合共4個單位，並連同項目內位於LG層CP-1至CP-6所有車位，以總樓面約1.3萬方呎計算，呎價約9.5萬。合約協議亦顯示，買家先付1.238億作為訂金，餘款11.142億於完成買賣合約時繳付。

總樓面呎價約9.5萬

據差餉物業估價署「物業資訊網」顯示，該4個單位面積介乎188.6方米至204.8方米，即約2030至2171方呎，合計總面積約8529方呎，以12.38億成交價計算，呎價高見約14.5145萬。

據悉，由於南灣道39號位置理想，坐擁全海景景觀，為近年南區放售最優質的項目之一。

南灣道39號項目以12.38億售出，項目曾發展成4座洋房，其後改為4個分層住宅。

翻查資料，雅居樂陳氏家族於2011年11月以4.9888億投得地皮，項目於2016年已建成4座洋房，並於2019年10月向城規會申請，將住宅部分重建為4個分層單位，當時規劃署不表反對。

南灣道39號單位面積

單位 面積 (約方呎) 特點 地下A室 2171 附約2389方呎花園 1樓B室 2124 連約279方呎平台 2樓C室 2204 連約99方呎平台 3樓D室 2030 附約154方呎平台及約1803方呎天台 合共 8529 資料來源：差估署物業資訊網

4單位面積2030至2171呎

南灣道39號以12.38億售出，為去年12月太古地產以22億售出深水灣道6號兩幢獨立屋後，再錄得逾10億成交，深水灣道6號每座獨立屋樓高三層，面積分別約為9600和5300方呎，當時呎價約14.7萬。

中原資產策劃首席營運總監李卓雄表示，該南灣道39號項目造價理想，相信此大額交投已為豪宅市場打下強心針，現時市場資金充裕，有助推動同類型大額成交外，亦會帶動10億以下豪宅交投，料今年豪宅市場造價將可看高一線。

集團近年積極競投地皮發展，於2012年3月，集團亦成功擊退17間財團，以7億奪得西貢銀線灣豪宅地，為集團首幅投得的豪宅用地，每方呎樓面呎價逾2.1萬，當時呎價貴絕新界及九龍區。

其後於2019年2月，集團以采高集團名義投以11.3億投得長沙嶼南道地皮，該公司董事為雅居樂副主席陳卓賢，以地皮總樓面88697方呎計，每方呎樓面地價約12740元，項目已命名為珀曜，曾入紙申請售樓紙，惟於2023年10月撤回相關申請，項目合共提供25伙。

坐擁全海景景觀

集團最近一次投地，則於2020年10月，當時以獨資形式競投，力壓其餘7間財團，以4.51億奪得亦投得大埔住宅用地，該幅地皮可建總樓面約10.07萬方呎計算，每方呎樓面地價約4478元。

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