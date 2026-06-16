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屋苑頻錄換樓客承接 元朗YOHO MIDTOWN3房套1522萬沽 創屋苑分層戶逾3年高

樓市動向
更新時間：10:58 2026-06-16 HKT
發佈時間：10:58 2026-06-16 HKT

樓價穩步上揚，刺激換樓需求增加，屋苑連環錄換樓客成交個案。中原區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO MIDTOWN 6座高層E室，面積1045方呎，3房套間隔，議價後獲換樓客以1522萬承接，呎價14565元，成交價創屋苑分層單位逾3年新高。原業主於2010年11月斥資888.6萬向發展商買入單位，帳面獲利633.4萬，期內單位升值71.3%。

外區客642萬購蝶翠峰

美聯分行助理區域經理張國成表示，同區蝶翠峰12座低層A室，面積約773方呎，議價後以642萬成交，呎價約8305元，屬市價成交。買家為外區換樓客，原業主則於2016年10月斥資約600萬購入上述單位，帳面獲利約42萬，期內單位升值約7%。

中原分行首席分區營業董事林志達表示，北角賽西湖大廈8座中層C室，面積1090方呎，最終以2360萬成交，呎價21651元，屬於市價成交。買家為外區換樓客，而原業主於2007年3月以1116.1萬買入上述單位，帳面獲利1243.9萬，期內單位升值1.1倍。

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